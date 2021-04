Storbritannia, Norge og USA kunngjør planer om å beskytte tropiske skoger.

I fjor økte den tropiske avskogingen med 12 prosent til tross for den globale lavkonjunkturen som ble utløst av epidemien fra 2019 og samlet utslettet om en del av Sveits størrelse. Denne katastrofen slipper ut dobbelt så mye karbondioksid i atmosfæren som biler gjør årlig i USA.

“Leaf Alliance er et godt eksempel på mengden og samarbeidet som trengs for å bekjempe klimakrisen og oppnå netto nullutslipp globalt innen 2050,” sa president Bidens seniorambassadør John Kerry i en uttalelse. “Å kombinere ressurser fra offentlig og privat sektor er et nødvendig skritt for å støtte omfattende innsats for å stoppe avskoging og gjenopprette tropiske og subtropiske skoger.”

Det nåværende globale initiativet REDD + har slitt med å tiltrekke seg tilstrekkelige investeringer og er fast i byråkratiske lavkonjunkturer. Dette initiativet skaper det, som bringer privat kapital til bordet på nasjonalt eller statlig nivå.

Inntil nå har selskaper investert mer uformelt i naturen, noen ganger støttet tvilsomme prosjekter som kan provosere beskyldninger om korrupsjon og “grønnvask” når et selskap eller merke fremstiller seg selv som miljøarbeider, men dets faktiske handlinger støtter ikke den etterspørselen.

Det nye initiativet vil bruke satellittbilder for å verifisere resultater over et bredt område for å beskytte mot disse problemene. Å overholde hele jurisdiksjonen ville i prinsippet forhindre at regjeringer holder skogen på ett sted, og den bør kappes andre steder.