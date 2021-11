Storbritannia offisielt i sluttspill i Qatar, Italia (videoer)

Oppgaven for England ble utført i San Marino (0-10), men ikke for italienerne i Nord-Irland (0-0).

Spenningen var allerede stort sett gammel, men England gikk ikke halvveis til å få en billett til verdensmesterskapet i Qatar i 2022 på mandag, og knuste San Marino (0-10), fire ganger Harry Kane.

Kompromissløse i sluttspillet, som vanlig, endte Three Lions først i gruppe I, foran Polen med 26 poeng på 30, og slapp inn bare to poeng for åtte seire og 39 mål på tre.

Italia, som ikke klarte å slå Nord-Irland (0-0) i Belfast på mandag og slo Sveits (4-0) i Bulgaria, må gå gjennom demninger i mars for å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i 2022. .

Sveits forsvarte med sin enorme seier plassen i Qatar og endte først i gruppe C med to poeng foran Assyria, som står i fare for å tape VM for andre gang på rad. 2018 feil på eksisterende demninger.

Utdannet

Sør Amerika

Brasil

Asia

Qatar (vertsland)

Europa

EN: Serbia

B: Spania

C: SUISSE

D: Frankrike

E: Belgia

F: Danmark

G: Nederland eller Tyrkia eller Norge

H: Kroatia

JEG: England

J: Tyskland

Demninger

EN: Portugal

B: Sverige

C: Italia

D: Finland eller Ukraina

E: Tsjekkia og Wales

F: Skottland og Østerrike

G: Tyrkia eller Norge eller Nederland

H: Russland

JEG: Polen

J: Nord-Makedonia

Demninger, bruksanvisning

Formel: 12 lag, 10 andre i lag og to lag via Nations League (Wales eller Tsjekkia og Østerrike). Semifinalene (24. og 25. mars) og finalene (28. og 29. mars) deles inn i 3 puljer på 4 personer. De tre gruppevinnerne går videre til verdenscuppen.

Gift Shake: 26. november.