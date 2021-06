Storbritannia øker oljeproduksjonen i Nordsjøen

Oljeproduksjonen i Storbritannia er ennå ikke død ettersom PP (NYSE: PP) har inngått en avtale med Baker Hughes (NYSE: PKR) og Norges Oldfzel Drilling.

PP vil bruke den nyeste teknologien og ekspertisen i dette nye partnerskapet for å øke boringen på Clare Ridge, Storbritannias største oljesektor, sju milliarder fat. De første målene inkluderer en økning på 15 prosent i årlig produksjon.

Clare Ridge Oilfield, med to brokoblede baser, ble bygget i 2018 til en kostnad på 10 milliarder dollar, og produserte 120.000 ppm olje. Claire hadde en forventet holdbarhet på rundt 40 år, men traff produksjonsutfordringene i fjor og møtte bare en tredjedel av de forventede utgivelsesnivåene i 2020.

PP driver oljefeltet med en eierandel på 28,6%. Shell (NYSE: RDS.A), Konoco Philips (NYSE: COP) og Chevron (NYSE: CVX) eier også henholdsvis 28 prosent, 24 prosent og 19,4 prosent aksjer.

Det nye partnerskapet tar sikte på å forbedre produktiviteten i hele Clare, og satser først på en økning på 15 prosent i gjennomsnittlig årlig produksjon på Clare Ridge, som er den andre fasen av feltet.

Stor oppdagelse og anvendelse av ny teknologi vil gjøre det mulig for BP å bore målbrønner for å få tilgang til oljereserver mer effektivt. Siden råolje i denne regionen i Nordsjøen er mye tyngre enn andre lettere oljer i andre regioner, er det vanskelig å utvinne og vil kreve ekspertisen til hvert selskap i alliansen for å lykkes med oljeproduksjon.