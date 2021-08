Storbritannia planlegger cyberangrep på Iran og spesialstyrker angriper etter britisk forlis

Storbritannia planlegger et cyberangrep på Teheran og et mulig angrep fra spesialstyrker som gjengjeldelse for angrepet på et israelsk knyttet oljetanker som drepte britiske sikkerhetsstyrker.

En rumensk sjømann ble også drept i en mistenkt droneangrep på MV Mercer Street torsdag, som Israel, USA og Storbritannia klandret Iran.

Iran har nektet ansvaret og kalte påstandene “ubegrunnede”.

Storbritannia samarbeider med USA og Israel for å finne et svar og vurdere et ‘utvalg av alternativer’. Solen Siterer “regjeringskilder”.

Det vil ofte være et cyberangrep, sa en senior sikkerhetskilde til avisen, ingen vil se det her, men de vil uten tvil drepe en brit.

“Vi må gjøre det klart at en britisk statsborger ble drept og at visse grenser ikke kan krysses,” rapporterte avisen “Foreign Office”.

I mellomtiden skal britiske sjefer planlegge en streik mot en “terrorgruppe” med støtte fra Iran. Glass.

Avisen rapporterte at israelsk etterretning hadde funnet området der dronen mistenkes i angrepet torsdag ble antatt å ha blitt avfyrt av en gruppe.

Britiske spesialstyrker har allerede blitt utplassert i området i helgen for ‘attentat eller fangst’.

Storbritannia planlegger et cyberangrep på Teheran og et mulig angrep fra spesialstyrker som gjengjeldelse for angrepet på et israelsk knyttet oljetanker som drepte britiske sikkerhetsstyrker. En rumensk sjømann ble også drept i en mistenkt droneangrep på MV Mercer Street (bildet i 2015) torsdag.

‘Det har nådd [a] The Mirror siterte en “tidligere britisk militær etterretningsoffiser” som sa at Irans operasjoner ikke kunne tillates å fortsette.

“Britiske spesialstyrker har vært interessert i å ta gisler på åpent hav en stund, men tar tydeligvis en mer aggressiv holdning mot Irans fullmakter.”

Rapporten kommer etter at Boris Johnson sa at den ville få konsekvensene av handlingene sine etter mandagens angrep på Iran.

Statsministeren krevde også at den iranske regjeringen skulle ta ansvar for det mistenkte droneangrepet.

Utenriksminister Dominic Robb har klandret Teheran for det “ulovlige og brutale” angrepet. Iran har nektet ansvaret og kalte påstandene “ubegrunnede”.

Mercer Street ble truffet av missiler som antas å ha blitt avfyrt fra en iransk drone mens de reiste i Omans internasjonale farvann.

Johnson sa til journalister i går: “Jeg tror Iran bør ta konsekvensene av det de gjorde.

‘Dette er et angrep på et klart uakseptabelt og opprørende handelsskip, engelskmannen døde.

Det er tvingende nødvendig at Iran og alle andre land respekterer navigasjonsfriheten rundt om i verden, og Storbritannia vil fortsette å insistere på det.

Skipet fløy uten last torsdag fra Dar es Salaam, Tanzania til Fujairah i De forente arabiske emirater.

Dronen antas å være fullpakket med sprengstoff. To amerikanske krigsskip tok tankskipet til havn etter angrepet.

Rapporten kommer etter at Boris Johnson (bildet) fortalte Iran å ta konsekvensene av sine handlinger etter angrepet mandag.

Streiken er knyttet til spenninger mellom Iran og Israel, som har vært rettet mot minst tre skip som er koblet til Israel siden februar.

Skipet på 28 400 tonn ble administrert av et London-basert israelsk milliardær-eid selskap. Israel og USA har truet Iran med gjengjeldelse.

Irans ambassadør i Storbritannia, Mohsin Bahrwant, ble innkalt til utenriksdepartementet av Midtøsten -minister James Wise i går for å advare Iran om å “øyeblikkelig stoppe alle aktiviteter som bringer internasjonal fred og sikkerhet i fare.”

Som svar innkalte Iran britiske tjenestemenn til et møte i Teheran for å uttrykke sinne over anklagene mot Den islamske republikken.

En iransk talsmann sa: “Slike hevnspill er ikke nye. De som er ansvarlige for dette [attack] De som gjorde det mulig for det israelske regimet å sette foten i regionen. Iran nøler ikke med å forsvare sin sikkerhet og nasjonale interesser, og vil reagere umiddelbart og sterkt på eventuelle eventyr.

Rob sa søndag: ‘Storbritannias estimater har konkludert med at MV Mercer Street i det internasjonale vannet utenfor kysten av Oman kan ha blitt rammet av en eller flere ubemannede flybiler 29. juli … Storbritannia jobber med våre internasjonale partnere. Integrert respons på dette uakseptable angrepet. – Storbritannia kan innføre nye sanksjoner mot Iran.

Forholdet mellom London og Teheran er anstrengt etter at Nassans Zakari-Radcliffe, en dobbel nasjonal veldedighet, ble dømt til fem års fengsel i Iran og satt i husarrest. Teheran har tilbudt å løslate henne hvis Storbritannia betaler 400 millioner dollar i gjeld over flere tiår.