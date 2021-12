Storbritannia registrerer rekorden for forurensning

Storbritannia rapporterte onsdag 78 610 positive tilfeller i løpet av 24 timer i møte med et utbrudd av forurensning knyttet til omega-3-varianten av koronaviruset, som er uhørt siden utbruddet i 2020, ifølge offisielle tall.

Den forrige rekorden gikk til toppen av alfavariasjonen 8. januar 2021, da det ble registrert 68 053 ​​positive tilfeller av alvorlig infeksjon her i landet, nå 146 791 dødsfall (+165 på 24 timer).

Vaksineforsterkerkampanje uten sidestykke

Ansikt”Flodbølge“Med ordene til statsminister Boris Johnson, av den svært smittsomme Omigran-varianten, har den britiske regjeringen lansert en enestående vaksineforsterkerkampanje som tar sikte på å gi alle voksne en ekstra dose, som avsluttes i desember.

De var 43 % på onsdag for å få den tredje dosen, mens 81,5 % av befolkningen over 12 år fikk de to første. Den konservative lederen skal etter planen holde en pressekonferanse onsdag klokken 17.00 (lokalt og GMT).

Nye restriksjoner

For å unngå overbefolkning av sykehus, Regjeringen hans innførte ytterligere restriksjoner, Til tross for opprøret til en del av det konservative flertallet, som fjernarbeid, bruk av masker hjemme og helsepass for viktige begivenheter.

Mandag registrerte Storbritannia det første dødsfallet offisielt knyttet til Omicron i Europa.