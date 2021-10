Storbritannia signerer etter Brexit-avtale med Norge, Island og Liechtenstein

Griseoppdrett i Gloucestershire, Storbritannia i 2016. Dette bildet er tatt fra en serie om bønder som produserte Martin Bar etter Brexit-avstemningen. Martin Bar / Magnum bilder

Storbritannia kunngjorde fredag ​​4. juni en post-Brexit-handelsavtale med Norge, Island og Liechtenstein verdt 21 21,6 milliarder (0,2 25,2 milliarder). Den britiske handelsministeren sa at Liz Truss vil lede “Stor vekst i virksomheten vår” Med de berørte landene.

Avtalen går «Å heve nøkkelsektorer som digitalt, senke toll på britisk mat og landbruksprodukter av høy kvalitet og støtte arbeidsplasser over hele landet», ønsker departementet velkommen i en pressemelding. Ifølge ham er det mulig å eksportere til disse landene uten britiske selskaper “Ikke fyll ut skjemaet” Papir og alle nødvendige dokumenter fylles ut og sendes elektronisk.

Les mer Fiske etter Brexit: EU og Storbritannia kommer til enighet

277 % reduksjon i toll på sedertreost

Avtalen omfatter handel med Norge, spesielt for enkelte sedertre som eksporteres til Norge med 277 % reduksjon i toll. Dette inkluderer tollreduksjoner for svinekjøtt, fjærfe, spesifikk fisk og skalldyr og blåskjell “Hjelper med å beskytte 18 000 arbeidsplasser” I akvakultur. “I dag er det første gang i prinsippet at det er oppnådd en avtale mellom disse tre europeiske landene, som inkluderer segmenter dedikert til digital handel og småbedrifter.”, understreker den britiske regjeringens pressemelding.

Dette ble ønsket velkommen av Norge. “Regjeringen forhandlet frem en bred og ambisiøs frihandelsavtale med Storbritannia”, Det kunngjorde statsminister Erna Solberg under presentasjonen av avtalen i Oslo. “Eksportbaserte selskaper vil fortsatt få tilgang til Norges største eksportmarked utenfor EU”, fortsatte hun. Hvis han ikke er det, ifølge henne, “Tilfredsstillende som EØS-avtale”, dvs. regionen som omfatter EU og Island, Norge og Liechtenstein “Største frihandelsavtale vi bestemte oss”, insisterte hun.

Les mer Artikkelen er forbeholdt våre abonnenter “Frihandelsavtalen mellom London og Canberra gjør det mulig å måle de alvorlige vanskelighetene som venter Storbritannia gjennom Brexit”