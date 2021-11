Storbritannia signerer handelsavtale med Norge, Island og Liechtenstein – EURACTIV.com

Den britiske regjeringen sa torsdag (8. juli) at de har signert en frihandelsavtale med Norge, Island og Liechtenstein, den siste Brexit-handelsavtalen. Avtalen, som ble undertegnet torsdag, følger en politisk avtale som ble oppnådd mellom de fire landene i forrige måned.

Avtalen vil hjelpe sektorer som digitale, finansielle og profesjonelle forretningstjenester og lavere tariffer på eksport fra Storbritannia, og øke handelsbåndene verdt 21,6 milliarder pund i fjor, sa handelsdepartementet i en uttalelse.

⁇ Norge, Island og Liechtenstein er mer avanserte enn noen annen FTA-partner hos oss, inkludert å ta i bruk sofistikerte nye digitale ordninger for å lette handel over landegrensene.Det sa Storbritannias minister for internasjonal handel Ranil Jayawardena.

Storbritannia er Norges største handelspartner utenfor EU, og avtalen er viktigere for Norge og Island enn Storbritannia når det gjelder samlet handelsvolum.

Samtidig, siden London ikke lenger er en del av den generelle europeiske fiskeripolitikken, må den operere direkte med Oslo og den britiske fiskeriflåten er opptatt av å få tilgang til landets undersjøiske hav.