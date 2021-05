Storbritannia var en forlegenhet etter Amanda Holden Eurovision Coffee

Storbritannia har blitt stemplet som en forlegenhet etter at programleder Amanda Holden skrøt av at hun ikke kunne se forskjellen mellom å si hei på fransk og nederlandsk da hun dukket opp i finalen i Eurovision Song Contest.

Han lagde kaffe den siste natten av kampen i Rotterdam da han fikk i oppgave å avgjøre avgjørelsen fra England voldgiftsrett.

Da han kom fra London for å henvende seg til publikum og de internasjonale deltakerne i showet, sa han: “Bon Sawyer, Coedenavand. Dette er en god kveld på fransk og nederlandsk. Jeg vet imidlertid ikke noe om det.”

England kom sist for andre gang på rad i konkurransen, og reflekterte som et resultat dens innflytelse i mange deler av verden.

Les mer: ‘Alle hater England’: Twitter svarer på Eurovision-konklusjonen

Fiona Hyslope skrev på Twitter: “Jeg synes det er morsomt å si at Nil Points for England og Amanda Holden ikke vet forskjellen mellom den franske og nederlandske # sannheten.”

En frihetskjemper som svarte på Highslope bemerket: “Skottland blir trukket av foreningen, vi må få frihet og vise vår kultur på verdensscenen. Ja, det er helt pinlig.”

Thea Butler skrev på Twitter i morges: “Da Amanda Holden sa to ord på forskjellige språk og lo av det, hvordan lurte folk på sist hun kom og sa at de ikke forsto hvilket språk hun snakket? Å tjene mangel på respekt. ”

Konkurransen ble vunnet av det italienske bandet Maneskin

En annen observatør bemerket forskjellen mellom Holden og en gresk gutt, som presenterte sitt lands voldgiftsrett flytende på engelsk.

Ryan Lotto tvitret: “Eurovision 2021 Gresk talsperson, 10 år gammel, forstår forskjellige språk bedre enn Amanda Holden …”

Lingvist dr Claire Hardacker skrev på Twitter i morges: “Vel, Eurovision ble stoppet i går av en språklig kontrovers.

“Amanda Holden kom til England,” Bon Sawyer. Coitenavond. Det var en fin kveld på fransk og nederlandsk.

“Det er trygt å si at han toppet den populære listen i morges og fikk et veldig negativt svar. Hvorfor?

“Vel, folk har påpekt at uvitenheten om språkene som snakkes av dine kontinentale naboer, gjør at du ser ut som insulær og uvitende.

“Andre får det til å høres ut som morsomme utlendinger på samme måte for meg,” rasist fra vår fjerne fortid, “det fremmede partiet” etablert i de koloniale forestillingene om UK-eksepsjonisme er verdt å forstå eller lære.

“Jeg har allerede påpekt at ideer om språklig overlegenhet er dypt forankret i rasisme, klassisisme, dyktighet og så videre, men denne (pseudo?) Uvitenhet ble spesielt dårlig dekket i den kontinentale konkurransen om å bringe europeiske land sammen til feiring.

“I stedet for å komme opp med en eksotisk” jeg, jeg “-spøk (som uansett kan være slitsom), gikk mange britiske seere inn i sofaene i forventning om at det ville bli ansett som en liten vignett av den isolerte tankegangen.”

Holdens uvitenhet ble referert til av Scott Lea Francetti.

“Det får meg til å dø litt. Jeg skulle ønske jeg kunne vært bedre med andre språk, men jeg * prøver. Hvorfor anses det å være i orden å være så åpenlyst uvitende?”

Seerne tok til Twitter for å påpeke Englands upopularitet etter å ha deltatt i turneringen sist.

James Newman tjente null poeng etter å ha fremført sangen Embers.

For andre gang på rad avsluttet England kampen uten poeng.

Italias Bob-Rock Maneskin vant da Frankrike ble nummer to i en kamp i Rotterdam, Nederland i går kveld.

Andre flotte show kom fra Sveits, Island, Russland og Litauen.

Folk som så på Skottland og over hele Storbritannia bemerket at England reflekterte sin upopularitet blant de 25 andre deltakende nasjonene som et resultat av konkurransen.

Journalist Leslie Ritoch skrev på Twitter i morges: “Eurovision bekrefter livet som alltid. Silisium brøt italienske punks pent. Island var lykkelig og kult. Sanger i Frankrike / Sveits var mindre. Brexit Britain er tydeligvis ikke Johnny nå. Å vel.”

Den skotske filmskaperen Phantom Power twitret: “Dette er den mest politiske Eurovision som har høstet millioner av offentlige stemmer. England er tydelig og ondskapsfullt hatet over hele kontinentet. Hvordan høres dette ut for deg i Skottland?”

SNP-kommunikasjonssjefen ved Holyrood Murray Futay bemerket Brexit-konkurransescenariet.

Han twitret: “Trådpoeng, det er som en Liz Truss-avtale.”

Journalist James Dolman twitret: “Storbritannia kommer fra publikum, null poeng” og la til: “Nå beklager jeg den stakkaren.”

Skuespilleren Dan Stevens, som spilte den russiske rivalen Alexander Lemtov i Eurovision-filmen, siterte fra sin karakter i filmen.

Stevens twitret: “Called it” og siterte Lemtos ord i den populære filmen: “Han er veldig god, men alle hater England, så null poeng.”

Journalist Adam Ramsay twitret: Skottland # gleder meg til å fange vår rettmessige plass på scenen i Eurovision. Dette ville være fantastisk. ”

Jack O’Neill twitret: “Et uavhengig Skottland ville vunnet Eurovision.”

Resultater:

Italia – 524

Frankrike- 499

Sveits – 432

Island- 378

Ukraina- 364

Finland – 301

Malta – 255

Litauen – 220

Russland – 204

Hellas – 170

Bulgaria – 170

Portugal – 153

Moldova – 115

Sverige – 109

Serbia – 109

Kypros- 94

Israel – 93

Norge – 75

Belgia – 74

Aserbajdsjan – 65

Albania – 57

San Marino – 50

Nederland – 11

Spania – 6

Tyskland – 3

Storbritannia – 0