Storbritannia: Visestatsminister Dominic Raab trekker seg på grunn av anklager om trakassering

jeg erDen britiske visestatsministeren Dominic Raab kunngjorde sin avgang fredag, et tilbakeslag for statsminister Rishi Sunak, en nær alliert av ham, etter at en uavhengig rapport fant at han hadde moralsk trakassert embetsmenn.

«Jeg skriver for å trekke meg fra regjeringen din,» skrev brevet til Rishi Sunak, justisminister og Mr. skrev Rob. «Jeg hadde bedt om denne undersøkelsen og lovet å trekke meg hvis fakta om trakasseringen ble bevist. Jeg tror det er viktig å holde ord, skrev han.

Etterforskningen ble satt i gang etter åtte klager på hennes oppførsel da hun var utenriksminister, Brexit-minister eller under tidligere besøk i Justisdepartementet.