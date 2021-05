Det er noen symptomer som Taliban Britisk ambassadør i Kabul Alison Blake har sagt at hun er klar til å delta i fredsforhandlinger.

USA sluttet seg til en militær tilbaketrekning fra Storbritannia Afghanistan I september sa hun til Saddam House-konferansen at Taliban var engasjert i en psykologisk krig og ignorerte vestlige stemmer som krevde en forpliktelse til delegering og beskyttelse av kvinners rettigheter.

Internasjonale terrorgrupper var fremdeles aktive i Afghanistan Mer enn 80 mennesker er drept i en “forferdelig bombing” av en skole i Kabul, Han var enig.

“Doha-samtalene er tydelig forbedret. På dette punktet er vi ikke i nærheten av der vi håpet,” sa han og refererte til samtaler mellom den afghanske regjeringen og Taliban som forsøkte å oppnå en maktdelingsavtale i Qatari-hovedstaden.

“Vi er fortsatt forpliktet til å akselerere Doha-prosessen for en internasjonal konferanse i Istanbul og vil ikke endre den. Men det er fortsatt noen indikasjoner på at Taliban blir en politisk alliert, og vi håper vi kan delta i en politisk prosess med god tro. . “

“Taliban har imidlertid gitt noen overskrifter om at” Selvfølgelig kan kvinner få utdannelse “, men de har ikke begynt å sitte sammen med afghanerne,” innrømmet han.

Hans kommentarer viser utfordringen den britiske regjeringen står overfor i å bevise at NATOs 20-årige inngrep vil etterlate en varig arv i Afghanistan. Det er fortsatt 10.000 NATO-tropper i landet, inkludert rundt 700 britiske soldater.

“De kan bli fristet til å avvise vestlige stemmer fordi de tror vi skal fordi de vant,” sa han. “Det er viktig at de forstår at feltet ikke er åpent for dem, selv om de internasjonale troppene drar.”

Han sa at det var en fare for at Taliban måtte dele makten “når de kolliderer i den nye virkeligheten”. Fremtidig bistand avhenger av den devolusjonen, sa han.

Han understreket at den afghanske regjeringen hadde et “vindu for fred” på grunn av sitt enestående ønske om å dele makten med Taliban på de rette vilkårene for et år siden.

Samtidig var det sterk regional støtte, inkludert Pakistan, for en skikkelig tilbaketrekning fra Afghanistan, noe som førte til et fredelig fredelig miljø. “Dette er ikke øyeblikket hvor reaksjonen fra disse styrkene, forstyrrelsen eller kampen eller raseriet under overflaten vil forlate Afghanistan for å gå bort for å la det gjengjelde,” understreket han.

Hans kommentarer i Whitehall foreslo at utenlandshjelp til de afghanske sikkerhetsstyrkene skulle innskrenkes og at NGOer som opererer i Afghanistan blir tvunget til å jobbe med regjeringens to måneders budsjett. Fra og med november 2020 har Storbritannia lovet 155 millioner dollar innen 2021, og 70 millioner dollar i utenlandsk hjelp til de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Blake ga ingen spesifikke løfter om fremtidig bistand, men sa den afghanske regjeringen var “mer kritisk til støtten fra internasjonale finansinstitusjoner og givere.” Det vil være en utfordring for dem hvis det faller eller stopper dramatisk. ”