Storbritannias grønne reiseliste vokser etter hvert som Tyskland, Østerrike og Norge har lagt til: CityAM

Sju nye land ble i kveld lagt til regjeringens “grønne liste” for internasjonale reiser, noe som gir mer håp for briter som ønsker å flykte om sommeren.

Fra søndag klokken 16.00 vil Østerrike, Tyskland, Slovenia, Slovakia, Latvia, Romania og Norge bli lagt til listen over destinasjoner der ikke alle reisende trenger å bli isolert ved retur.

I tillegg har regjeringen eliminert kategorien “Amber Plus”, der ankomster fra Frankrike ikke lenger trenger å isoleres ved retur til Storbritannia.

Hun sa at hun tok steget fordi andelen beta -varianttilfeller nå har falt.

Amber Plus-kategorien fikk oppsikt da den ble introdusert, men regjeringen har nå slettet den til fordel for det opprinnelige grønt-gule-røde systemet.

India, Bahrain, Qatar og De forente arabiske emirater vil også bli flyttet fra rødlisten til ravlisten ettersom situasjonen i disse landene blir bedre.

Ministrene rådet også alle som ønsker å reise til Spania, samt Balearene og Kanariøyene, til å bruke PCR-testen som en test før avreise “der det er mulig” som en forholdsregel mot den økende spredningen av viruset og varianter i land.

Under visse omstendigheter har reisende for øyeblikket lov til å ta antigentester, men blir nå advart om ikke å gjøre det.

Endringen i reisereglene ble møtt med blandede reaksjoner fra reiselivs- og reiselivsnæringen, og noen håpet å legge til en mer omfattende liste over land i den “grønne listen”.

British Airways Storbritannias administrerende direktør Tim Alderslade sa: “Dette er nok en glemt mulighet, og med sommersesongen nærmer det seg at internasjonale reiser ikke har hatt noe lignende den gjenåpningen den håpet på.

Dette setter oss i strid med våre europeiske naboer og representerer tydeligvis ikke luftfartsliberaliseringen som statsministeren snakket om.

Kombinert med fortsatt dyre tester og en mye mindre utvidelse av den grønne listen – noe som gir mindre mening på dagen vi er med vaksinasjonsprogrammet – er dette enda et slag for sektoren og familier som er desperate etter å flykte, og betyr at Storbritannia fortsetter å åpne seg mye saktere enn resten av Europa “.

Men Business Travel Association (BTA) kalte trekket et “sprang fremover”.

“Regjeringen har tatt de riktige og sterke avgjørelsene for å forlate vaktlisteplanene og kansellere Frankrikes unike Amber Plus -status,” sa administrerende direktør Clive Wheaten.

“Dette var potensielt katastrofale grep som ville sette fremtiden for hele forsyningskjedene for reise og luftfart i fare.”