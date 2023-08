Storbritannias håndtering av Microsoft-avtalen reiser spørsmål om retning etter Brexit

Microsofts langvarige kamp med Storbritannia om Activision Blizzard-avtalen tok en ny vending tirsdag, og reiste flere spørsmål enn svar om landets tilnærming til avtaler i post-Blizzard-tiden.

Storbritannias konkurranse- og markedsmyndighet (CMA) har vært i konflikt med den amerikanske programvaregiganten om deres overtakelsestilbud på 69 milliarder dollar for produsenten av «Call of Duty» siden han trakk seg og motsetter seg oppkjøpet i april.

I juli, minutter etter den amerikanske regulatorens mislykkede forsøk på å blokkere oppkjøpet gjennom juridisk prosess, sa han at han var villig til å revurdere saken da Microsoft kom tilbake med en «detaljert og kompleks» rapport.

Tirsdag sa han at han ville stå ved sin første beslutning om å blokkere.

Den vil imidlertid se på en annen omstrukturert avtale foreslått av Microsoft, der Activision vil avstå sine rettigheter til skystrømming til en tredjepart, det franske selskapet Ubisoft Entertainment, utenfor EU.

Denne ekskluderingen er ment å ikke avbryte avtalen med Brussel om at Microsoft skal lisensiere innhold til konkurrerende skytjenester.

EUs antitrustmyndigheter svarte at de nå ville undersøke om de nye vilkårene ville påvirke innrømmelser de allerede hadde gitt til det amerikanske selskapet.

Ronan Scanlan, en konkurranseadvokat ved Arthur Cox i Dublin som tidligere jobbet for CMA, sa at ingen var godt tjent med «usikkerhet og forvirring» i Storbritannia.

«Noen vil si at CMA gjorde alt mulig for å imøtekomme Microsoft, andre at det var konsekvensen av overskudd av makt til CMA,» sa han til Reuters.

EN FAST STILLING

CMA hadde motarbeidet verdens største spillavtale i frykt for å kvele konkurransen i den gryende skyspillindustrien, og sa at Microsofts bud om å gjøre Activision-spill tilgjengelig på store plattformer for konkurrerende skyspill ikke var nok til å møte deres bekymringer.

Flyttingen understreker CMAs nye tøffe holdning til store teknologiselskaper siden den ble en autonom regulator etter Storbritannias avgang fra EU.

Gustaf Duhs, en tidligere CMA-advokat og konkurransedirektør i Stevens & Bolton, sa at det nye forslaget hadde gått utover atferdsmessige rettsmidler, som CMA aldri hadde vurdert, mot et strukturelt middel.

«Men det er ikke en ren strukturell løsning, fordi det fortsatt er en grunnleggende kobling mellom Microsoft-virksomheten og Ubisoft-virksomheten, og det er begrensede rettigheter som blir overført,» sa han.

CMA kan be om forsikringer om hvordan Ubisoft kan bruke rettighetene, noe som vil bringe tilskuddet tilbake til riket av atferdsmessige rettsmidler, la han til.

Scanlan sa at under den foreslåtte nye avtalen, vil Microsoft-Activision-fusjonen bare tilby spillinnhold til én spiller, som vil få lov til å bytte rettighetene til andre leverandører av skyspilltjenester.

Ifølge ham må man spørre seg om tiden det tok å komme dit var godt brukt av alle involverte parter. «Få mennesker, kanskje bortsett fra CMA, ville svare bekreftende,» sa han.

Antony O’Loughlin, direktør for rettssaker ved Setfords advokatfirma, er enig. «For Microsoft og andre regulatorer er dette sannsynligvis et unødvendig skritt som selskapet ble tvunget til å ta av en overivrig britisk regulator, som ennå ikke har gitt grønt lys for transaksjonen,» sa han.

Skjebnen til Microsoft-avtalen i Storbritannia har reist spørsmål om hvorvidt CMA har makt til å trekke seg ut av en megaavtale hvis den er uenig med USA, EU, Europa og Kina.

CMA-blokkeringen i april utløste raseri fra sammenslåingspartene, og Microsoft sa at Storbritannia var stengt for virksomhet.

Microsoft sa tirsdag at de ikke følte noe politisk press for å håndtere operasjonen.

Tom Smith, en partner i advokatfirmaet Geradin Partners og en tidligere juridisk direktør for CMA, sa at begge sider ville presentere resultatet som en seier, ettersom CMA hadde fått innrømmelser som ingen andre byråer hadde oppnådd.

CMA vil også unngå å måtte forsvare sin innledende blokkering i retten, og Microsoft ser endelig ut til å kunne få forliket.

«Det har vært en kronglete prosess, og det er fortsatt rom for hjulet å snu, men store tekniske avtaler bør ikke forventes å fly under radaren i disse dager,» sa Smith.

CMA vil nå vurdere det nye forslaget, med en kunngjøringsfrist satt til 18. oktober. Den kan beordre en mye lengre etterforskning hvis den mener konkurranseproblemer vedvarer.