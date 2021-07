Storbritannias innbyggere har kansellert billetter til kvartfinale i Euro 2020 i Roma

UK-fans som bor i Storbritannia hadde dyrebare billetter Euro 2020 De ble kansellert på forespørsel fra den italienske regjeringen.

Frykt for at fans ville reise til Italia for kampen mot Ukraina på lørdag for å boikotte den fem dagers Kovit-isolasjonsperioden, førte til at tjenestemenn ba UFA om å ta ut billetter solgt til innbyggere i Storbritannia, en anmodning organisatorene godtok.

Fans som kjøpte billetter til kampen før 28. juni, fikk torsdag kl. 21.00 torsdag til å bytte billetter til venner som bor i Italia eller statsborgere i Storbritannia. Deres billetter ble deretter trukket tilbake, tilbakebetalt og returnert til offentlig salg.

Dette er den siste vrien på en forvirrende historie England Mens nivåene av delta-varianten av Covit-19 stiger innenlands, står fans overfor det faktum at de drar til utlandet.

England spilte alle sine kamper i denne kampen på Wembley og slo Tyskland foran 40.000 fans på tirsdag i scener av sosialt fjern glede. Med semifinalene og finalene som skal finne sted i Wembley, ble planer om å øke kapasiteten ytterligere beskrevet torsdag av den tyske innenriksministeren Horst Seehofer som “fullstendig uansvarlig”.

Romas Studio Olympico vil bare finne sted lørdag klokka 18.000. I henhold til UFA-regler tildelte FA 2000 nasjonale billetter til turneringen, men returnerte den på onsdag etter å ha besluttet å ikke selge billetter til innbyggere i Storbritannia på grunn av isolerte krav. Billetter kjøpt av fans er nå returnert under salgsprosessen.

Noen britiske fans, som bor i Italia eller andre steder på kontinentet, kan fortsatt delta i turneringen. Ufa planlegger å foretrekke fans som erklærer seg som utlendinger i Storbritannia, når de bestiller billetter gjennom det offentlige salget.

En talsmann for Ufa sa: “Italienske myndigheter har bedt Ufa om ikke å tillate innbyggere i Storbritannia å iverksette tiltak for å unngå gjeldende isolasjonskrav når de kommer inn i Italia. De har spesifikt bedt UFA om å kansellere billetter solgt til innbyggere i Storbritannia til 28. juni, og suspendere salg og overføring til kl. 21.00 i kveld.

“Britiske innbyggere som har kjøpt billetter til 28. juni, har fått muligheten til å endre billettene til italienske innbyggere innen kl. 21.00 eller returnere billettene.”