Storbritannias nye hangarskip HMS Queen Elizabeth viser interesse for Russland Utenriksnyheter

Storbritannias nye hangarskip er av interesse for russiske militærfly som opererer i det stadig overbelastede Middelhavet.

Dronning Elizabeth av HMS er engasjert i sitt første oppdrag, og for første gang på mer enn to tiår har et britisk hangarskip støttet direkte militære operasjoner.

Commodore Steve Moorehouse, som snakket fra en transportør på 65 000 tonn, sa at Den islamske staten i Irak spilte en stor rolle mot de gjenværende operasjonene.

Bilde:

HMS Queen Elizabeth er Storbritannias 65.000 tonn hangarskip. Bilde: Abby



Men han la til at det østlige Middelhavet har vært svært konkurransedyktig det siste tiåret på grunn av den tunge russiske militære tilstedeværelsen i Syria.

“Vi gni mot russisk handling, ikke på en farlig eller aggressiv måte, vet du, men du har forlatt andre her for å spille i et stabilt vann og luft.”

18. juni I.S. CMDR Moorhouse sa at et russisk krigsskip hadde ankommet innen 16 miles fra dronning Elizabeth siden protesten startet.

“Det østlige Middelhavet var veldig rolig, tror jeg,” sa han.

Mer om dronning Elizabeth av Hums

“Det var sikkert da jeg var en ung offiser, men nå er det mange flere skuespillere som spiller på sjøen, på overflaten og i luften.

Bilde:

HMS Queen Elizabeth har åtte britiske F-35. Bilde: Abby



“Med det økte russiske fotavtrykket i Syria begynner vi å se det.

“Så de har luftfarts- og skipsoperasjoner i regionen, så det er absolutt forventet at vi vil møte hverandre.”

Han understreket at det er respekt blant piloter fra forskjellige land, og at deres oppførsel er “profesjonell”, og at det ikke er noen unntak.

“Men det er en sannhet når du selv kjøper et femte generasjons hangarskip og tar det rundt i verden … folk er interessert i det,” la han til.

Hangarskipet har åtte britiske F-35-jetfly som brukes til oppdrag, inkludert støtte og overvåking i Irak.

Kaptein James Blackmore, som befalte jetflyene, sa at England og russiske piloter hadde kommet “innen syn” av hverandre.

“Dette er katt- og musestillingen, som vi forventer i denne regionen av verden. Som du kan forestille deg, er dette første gang for F-35-fly inn i det østlige Middelhavet,” sa han.

“Så selvfølgelig vil Russland se hva de vil ha og hvordan våre transportører er.”

Skipet har 10 helikoptre og 10 amerikanske F-35-jetfly fra Marine Corps ‘Assault Force 211, som opererer under britisk kommando.

Dronning Elizabeth og dens støtteskip, inkludert den amerikanske ødeleggeren The Sullivans, vil bli i Middelhavet i to eller tre uker før de drar til India, Sør-Korea og Japan via Suez-kanalen.