For de kommende stormene i Storbritannia har Meteorological Center kunngjort at datteren vil bli vilkårlig kalt meteorolog, “hurtig lyn” keeper og “forlate sporet av ødeleggelse”.

Navn ble trukket fra mer enn 10 000 nominasjoner som ble sendt til Meteorological Center for sterke værsystemer for å treffe Storbritannia, Irland og Nederland i det kommende året.

Årets første storm, som gikk fra september 2021 til slutten av august 2022, ble kalt Arwen, som antas å være av walisisk avstamning og ble populært av JRR Tolkiens Lord of the Rings -bøker.

Kim, Logan, Ruby og Dudley er et av navnene valgt av Meteorological Center, sammen med Met Office og Royal Netherlands Meteorological Agency (KNMI), den nederlandske nasjonale værmeldingstjenesten.

En talsmann for et meteorologisk kontor foreslo at Kim ble anerkjent som en “orkan” slektning og en meteorolog som erkjente seg selv, mens Logan, som er av skotsk avstamning, ble nominert av mange foreldre og besteforeldre til å referere til et barnebarn “gjennom huset som en orkan “og som keeper. Like rask” som en annen.

Ruby gjorde det siste kuttet etter at katten “kom inn og oppførte seg som en storm” da hun kom inn i huset og ble anbefalt av en forelder å “forlate sporet av ødeleggelse”.

Dudley traff syv navn som begynte med D for å få førsteplassen i meningsmålinga på Twitter etter å ha blitt sendt av et par som deler Dudleys etternavn når de gifter seg i 2022.

Andre navn på listen – ikke bruk navn som begynner med Q, U, X, Y eller Z – Barra, Corey, Eunice, Franklin, Gladys, Herman, Imani, Jack, Meep, Nazim, Olwen, Pol, Sean, Tineke, Vergil og Willemien.

Å navngi stormer – nå i sitt syvende år i Storbritannia, Irland og Nederland – øker bevisstheten om den potensielle virkningen av alvorlige værhendelser og hjelper mennesker med å holde seg trygge og beskytte seg selv og eiendommen sin før en storm slår til.

Bilde:

Ekstreme nivåer av flomfare ble kunngjort på minst 184 steder i Tyskland i juli



Bilde:

Belgia (bildet), Nederland og Luxembourg ble også rammet av flommen i sommer



En moniker vil bli utstedt når stormer er spådd å ha moderate eller høye påvirkninger fra sterk vind, regn eller snø.

Five Med Offices, oppkalt etter stormer i Storbritannia i stormsesongen 2020-21, den siste – Storm Evert I slutten av juli blåser det over Sør -England og Wales, noe som fører til sterk vind og kontinuerlig regn etter den femte varmeste juli i Storbritannia til sammen.

I Europa regnet det kraftig i juli Alvorlige flom i Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg.

Flommen drepte minst 184 mennesker i Tyskland og 38 i Belgia og ødela hjem, veier, jernbaner og virksomheter.

Will Long, leder for Meteorological Center National National Warning Service, sa: “Vi er alle klar over noen av de mest alvorlige værforholdene i Europa og rundt om i verden de siste månedene.

KNMI -generaldirektør Gerard van der Steinhoven sa: “Stormer er ikke begrenset til nasjonale grenser – det er veldig fornuftig å gi vanlige navn til ekstreme værforhold som dette.”

