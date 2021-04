Storbritannias tjenestemenn er i samtaler med EU om gjenåpning av reiseruter UK News

Snakker om dynamikken i å gjenåpne reiseruter mellom Storbritannia og Storbritannia Den Europeiske Union Åpner om noen dager med Brussel i sommerferien.

Tjenestemenn ved Whitehall jobber med en plan for gjensidig anerkjennelse av Govt-pass, som vil inneholde informasjon om vaksinene som administreres til holderen og de siste testresultatene.

Tidligere denne måneden sa Boris Johnson at han var “optimistisk” om å gjenoppta sin internasjonale turné 17. mai. EU-land med store turistsektorer oppfordrer EU-kommisjonen til å koordinere med London.

EU-tjenestemenn sa tirsdag at samtaler med den amerikanske regjeringen var på et avansert stadium angående gjensidig anerkjennelse av sertifikatet som beviser vaksinens historie og regjeringstesten. En talsmann for EU-kommisjonen sa at det ikke var noen “kontakter” med den britiske regjeringen, men at de var åpne for dem.

En talsmann for den britiske regjeringen svarte på tirsdag at myndighetene forberedte seg på å åpne lignende samtaler med Brussel.

“Det er veldig viktig å sikre gratis og åpen reise med våre europeiske partnere, og derfor vil vi være involvert med EU-kommisjonen i å gjenåpne reiseruter fra Storbritannia,” sa talsmannen.

For tiden er utenlandsreiser stort sett forbudt for innbyggere i Storbritannia. Besøkende til landet, inkludert EU, må være isolert i opptil 10 dager.

I fjor innførte EU strenge restriksjoner på reiser til de 27 medlemslandene i leiren, med bare Australia, New Zealand, Rwanda, Singapore, Sør-Korea og Thailand som var på listen over unntatte land.

For å kvalifisere seg til listen, burde land ikke ha registrert mer enn 25 nye regjeringstilfeller per 100.000 mennesker de siste 14 dagene, og mer enn 4% av testene som ble utført i forrige uke var ikke positive. De siste tallene fra Storbritannia, datert 20. april, viser 24,7 tilfeller per 100 000 på syv dager.

EUs medlemsland begynte i forrige uke å diskutere hvordan man skulle ta hensyn til andre faktorer. Det arbeides også med utformingen av Digital Green Certificate, som vil være gratis å bruke hvis medlemsland ønsker å legge til rette for reiser.

I mellomtiden forventes regjeringen å frigjøre et trafikklyssystem som standardiserer utenlandske seter som grønt, gult eller rødt for reisende som kommer fra Storbritannia i løpet av de neste to ukene. Hver farge indikerer mengden isolasjon eller testing som kreves i løpet av ferien når du kommer hjem.