Store Alberta Oilsend-operatører planlegger å bli netto-null-utslippere innen 2050

Calgary – Eksperter sier at den felles strategien til Canadas største oljeog produsenter for å oppnå netto null klimagassutslipp innen 2050 vil akselerere innovasjon og ytterligere investere i bransjen. Relaterte selskaper inkluderer Canadian Natural Resources Ltd., Senovus Energy Inc., Imperial Oil Ltd., MEG Energy Corp., og Suncore Energy Inc. Å lage et karbon sorteringsanlegg i Altas Gold Lake er hovedtyngden av deres strategi. Gruppen sier at anlegget vil være tilgjengelig for bruk av andre virksomheter og kan være knyttet til Edmonton for fremtidig bruk av lokale virksomheter. Få de beste historiene i innboksen din. Våre prisbelønte journalister gir deg nyheter som berører deg, Canada og verden. Ikke gå glipp. Steven Bryant, professor ved University of Calgary i Department of Chemicals and Petroleum Engineering, sa at karbonbinding er en bevist teknologi som må bygges raskt – godt etablert for å inngå en allianse.

“Det trenger ikke noe glamorøs teknologi, det trenger bare å sette sammen ting og gjøre ting raskere,” sa Bryant. “Vi vet hva vi skal gjøre. Vi må ut og gjøre det.” Bedrifter planlegger å prøve de voksende karbonreduksjonsteknologiene rundt oljesendoperasjoner, for eksempel direkte luftfangst, som bruker et mekanisk system for å trekke ut karbondioksid fra luften.

Selskapene sier at prosjektet vil kreve betydelige investeringer og er mulig på grunn av støtteprogrammer fra den føderale og Alberta-regjeringen. "Dette joint venture-samarbeidet mellom OilSand-kolleger demonstrerer vår seriøse forpliktelse til global klimiledelse," sa Senovas-sjef Alex Porbikes i en uttalelse. "Vi gjør mer enn bare å snakke om behovet for å spille en rolle – vi tar dristige grep for å møte utslippsutfordringen vår og vinne vår plass som valgleverandør for å møte verdens økende energibehov." Gruppen sammenlignet planen sin med et langskipsprosjekt i Norge, et prosjekt på flere milliarder dollar som vil omfatte lagring og transport av karbondioksid på tvers av land, som vil være tilgjengelig for mange bedrifter og vil åpne innen 2024. CIBCs administrerende direktør Victor Dodik sa at banken har bekreftet sin rolle i finansieringen av prosjekter som fremmer bærekraft i Canadas oljelapp. Han sa kunngjøringen ville hjelpe Canada med å etablere seg som en leder innen ansvarlig energiproduksjon og sette bedrifter i en bedre posisjon for å tiltrekke seg investeringer. "Det opprettholder landet vårt for å tiltrekke seg økonomisk kapital til drivstoffutvikling, for å møte den økende etterspørselen etter bærekraftige energikilder over hele verden og hjemme, og for å spille en nøkkelrolle i å forbedre karbonfangst, utnyttelse og lagringsteknologi," sa han. Todic i en uttalelse. Bryant sa at det er økende interesse for å investere rundt selskaper som er involvert i miljø, samfunn og eierstyring (ESG) og reduserer karbonutslipp. Han sa at kunngjøringen ville føre til flere investeringsmuligheter for de involverte selskapene. "Med større fokus på ESG, er det en økende interesse for investeringssamfunnet å faktisk investere i energikilder med lite karbon," sa Bryant.