Store amerikanske banker forventer resesjon i eurosonen | Økonomi

Økonomer hos Goldman Sachs tror at eurosonens økonomi vil trekke seg sammen med 0,1 % fra inneværende tredje kvartal, og deretter med -0,2 % i fjerde kvartal. En resesjon er definert som to påfølgende kvartaler med sammentrekning. Banken forventer en retur til vekst i 2023. Fra JPMorgans side antas det at økonomien i eurosonelandene vil trekke seg sammen i fjerde kvartal og også i første kvartal neste år.