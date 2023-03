Store amerikanske videospillshow kansellert

2023-utgaven av E3 (Electronic Entertainment Expo) spillmessen organisert i Los Angeles, opprinnelig planlagt til juni, har blitt kansellert. Reedpop, eventselskapet som er ansvarlig for organisasjonen, kunngjorde kanselleringen på den offisielle E3-nettsiden.

I år skulle E3 etter planen foregå fra 13. til 16. juni. ReedPop og ESA rapporterer i fellesskap «Considering the Future of Electronic Entertainment Expo». Denne videospillindustribegivenheten ble først holdt i Los Angeles i 1995, før den vokste til en av de viktigste begivenhetene for utgivere og utviklere av denne sjangeren.

«Ikke nok interesse»

Arrangørene har ikke offentliggjort årsakene til kanselleringen av denne utgaven. Men i en ESA-e-post til medlemmene forklarer byrået at E3 2023 «ikke har skapt nok interesse til å levere et show som gjenspeiler omfanget, styrken og virkningen av bransjen vår».

En viktig faktor i dette er det faktum at store konsollprodusenter og spillutgivere fortsatt ofte organiserer sine egne arrangementer. Xbox, Sony, Nintendo og den franske utgiveren Ubisoft bestemte før kanselleringen at de ikke ville delta i årets E3.