Store belgiske bakerikonsern planlegger å heve «enestående» priser for kundene

Imidlertid uttalte Milling and Baking Group i en uttalelse at «Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det vil være betydelig mangel på varer som hvete og smør i Vest-, Sentral- og Øst-EuropaUkraina spiller en ledende rolle i den globale forsyningen av landbruksprodukter som hvete, mais og solsikkeolje.

Lauren Bakery Group, som eksporterer mindre enn 3 % av salget til Russland og Ukraina, har stoppet eksporten til Russland siden begynnelsen av mars, i tillegg til å bygge et nytt produksjonssted i nærheten av Moskva. «Samtidig ble det iverksatt et kostnadsreduksjonsprogram og den russiske organisasjonen redusert til et kjerneteam på ca. 10 personerSelskapet, som fortsetter å følge utviklingen av situasjonen nøye.

Oppmuntrende resultater i 2021

Det Ninove-baserte konsernet, som har mer enn 4300 ansatte, fikk også tilbake fargene i 2021, etter et år preget av pandemien. Lauren Bakery Group oppnådde en omsetning på 885 millioner euro i 2021, en økning på 19 % sammenlignet med 2020 og 5 % sammenlignet med 2019. Konsernresultatet (driftsresultat) økte til 112 millioner euro, en økning på 29 % sammenlignet med 2020, med avkastning dermed til nivå med 2019. Hans nettoresultat var 25 millioner euro.

Etter at investeringene falt betydelig i løpet av 2020, investerte konsernet 104 millioner euro i 2021, hovedsakelig i ytterligere produksjonskapasitet. La Lorraine Bakery har til hensikt å fremskynde prosessen med å ta igjen investeringene som ble lansert i 2022 i 2022.

Bakerikonsernet forventer en betydelig økning i salgsvolum i 2022. For selskapet, “Det er sannsynlig at kostprisøkningene for råvarer, emballasje, energi og lønn startet i andre halvdel av 2021I 2022 er måletÅ føre disse kostprisøkningene som mulig gjennom prisøkninger.«

