Store kritiserer Soulbergs bidrag til arbeidet – NRK Norge

Mindre deaktiverende og mer deaktiverende i deltidsjobber. Dette var en av Erna Solbergs ambisjoner i valgkampen 2013.

Men i 2018 måtte statsministeren innrømme at arbeidet nærmet seg ferdigstillelse.

– Det er jeg ikke helt fornøyd med, som Solberg sa da han ga det beste “tilleggsbidraget” og møtte en vekst i antall funksjonshemmede.

Nå kan vi si at NRK er kostnaden for funksjonshemmede i dette landet Passerer 100 milliarder kroner for første gang, bare i 2021. Antall funksjonshemmede har doblet seg siden 2013.

lange dager

For Christian Charheim blir det lange, lange dager hjemme i en leilighet i Friedrichstadt.

24-åringen har angst og mottar uføretrygd. Psykologikursdager, opplæring og besøk til Fontenhouset på Workhouse Club Friedrichstad for mennesker med psykiske utfordringer.

Uføretrygd: Christian Charheim, 24, lider av angst og funksjonshemming. Det søker også mer psykologisk hjelp til å rekruttere flere unge med nedsatt funksjonsevne. Foto: Ingrid Modeli Longwick/NRK

Charheim -politikere har et klart budskap:

Hvis de vil ha færre unge mennesker med nedsatt funksjonsevne, bør de bevilge mer penger til psykologer. NRK sier at mange unge sliter fordi de ikke har noe å gå for å helbrede.

Hvis jeg ikke har en psykiater å gå til, har jeg ikke noe håp om å få jobb. Målet mitt er å få jobb.

Løftene til politikerne strekker ham.

– Jeg bryr meg ikke om regjeringens engasjement for å ansette flere unge med nedsatt funksjonsevne. De kan si hva de vil, men jeg la ikke merke til det.

Butikk: mislyktes

Ap -leder Jonas Kahar Stoer har kritisert hardt regjeringens filantropiske arbeid med å rekruttere flere arbeidsledige. Dette gjelder ikke for unge med nedsatt funksjonsevne.

– Jeg synes dette er en mislykket politikk. Så det er flere funksjonshemmede i Norge i dag. Mer alvorlig sier han til NRK at antallet unge under 30 år har doblet seg.

Feil: Ap -leder Jonas Kahar Stoer sier regjeringen ikke gjør nok for å få flere funksjonshemmede tilbake i arbeid. Foto: Ole Berg-Pensjonist / NTB

Butikken etterlyser bedre psykisk helsevern og mer trening på jobb.

Avklarer regjeringen de medisinske årsakene til ungdomshemming?

– Jeg tror at halm nesten ikke er verdt. De med medisinske tilstander har det bedre å dø tidlig og overleve. Butikken sier at det ikke er utfordringen her.

– Hva er Ap -mangelgarantien?

Det er ikke lurt å sette et tall nøyaktig. Men vi tror vi må være spesielt oppmerksom på unge mennesker og redusere antall funksjonshemmede, og gjøre det vi vet er riktig.

August 2021 meningsmåling

å få statsborgerskap Endring i forhold til juni 2021 Kart med støtte for hvert sted R ble funnet.R: 4,9% (Endring: +0,7 SVSV: 6,9% (Endring: .0,9 APAB: 25,5% (Endring: +1,4 SPSP: 16,2% (Endring: .51,5 TusenårsmålTusenårsmål: 4,3% (Endring: +0,6 KRFKRF: 3,1% (Endring: -0,5 Femte.Femte: 3,3% (endring: +0,6 NS.t: 21,1% (endring: .1,9 FrpFrp: 10,9% (Endring: +0,7 Andre parter: 3,9% Norstad opptrådte 28. juli. – 11. august

– 11400 svar Les mer om NRK -undersøkelsene

blandet film

Tall fra NRK fra Norge, NOV og Arbeids- og sosialdepartementet for å se om det er færre unge i allmenn interesse i dag enn for åtte år siden.

Et spørsmål er om statistikken er som de som ledes av familien eller de som mottar sosialhjelp.

Svarene er ikke tvetydige:

Antall funksjonshemmede doblet seg fra 10 446 i 2013 til 20 859 innen utgangen av fjoråret.

Det totale antallet uføretrygd i befolkningen økte fra 305 888 i 2013 til 357 563 i fjor.

10,7 prosent av unge under 30 år Han var arbeidsledig, akademisk og arbeidsrelatert I 2019. For fire år siden var den tilsvarende andelen 12,2 prosent – et fall. (Ikke oppført: Ikke i arbeid, utdanning eller opplæring).

Antall arbeidstillatelsesbetalinger (AAPer) falt fra 142.895 i 2012 til 105.544 i fjor. Noen avslag kan forklares med en endring av planen.

Den legesertifiserte sykdomsfriheten økte fra 103 925 menneskeår i 2012 til 115 258 i fjor.

Antall sosialhjelpsmottakere økte fra 120 775 i 2013 til 124 364 i fjor.

Oppfordringene: Christian Charheim mener politikerne må forklare hvordan unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ber flere psykologer om å komme tilbake i jobb. Foto: Ingrid Modeli Longwick/NRK

Solberg: The Broken Direction

Statsminister og Høyre -leder Erna Solberg har en klar ambisjon om å rekruttere flere unge med nedsatt funksjonsevne.

Men da regjeringen offentliggjorde sin stolthetsliste til pressen før sommeren, var det et annet fokus:

Andelen unge som ikke er påmeldt arbeid eller utdanning synker

Andelen helserelaterte fordeler har gått ned

Handikapspørsmål: Statsministeren og Erna Solberg (h) bør merke seg under omsorgen at antallet unge mennesker med nedsatt funksjonsevne er doblet. Foto: Ole Berg-Pensjonist / NTB

– Fikset du leksjonen underveis?

– Det er store jobber vi ikke har fullført. Vi skal jobbe hardere, som er Norges største utfordring.

Hva synes du om våre utgifter på 100 milliarder kroner på uføretrygd i år?

– Det er mye. Vi har mange mennesker utenfor arbeidslivet, sier Solberg.

Selv om mengden funksjonshemming og arbeidstillatelse (AAP) ikke har økt i løpet av vår periode, vet vi at mange av dem som kommer til AAP vil gjerne gå tilbake til jobb.

Å ansette flere mennesker i 2013 og redusere permitteringer var en stor investering for deg, så hvordan tror du det gikk?

– Øk sysselsettingen. Men jeg er ikke fornøyd med det vi fikk.

Kandidatkandidater: Ap -leder Jonas Kahar ønsker å få jobb fra Erna Solberg (H) etter butikkvalget. Foto: Ole Berg-Pensjonist / NTB

Mens Solberg jobbet med sitt årlige foredrag om norsk økonomi og Arundeluka, gjentok han løfter fra de to foregående valgkampene.

Ett prosjekt hevder at det er en jevn vekst i antall arbeidsledige. Helse. “

Gikk du til valgurnene i 2013 og 2017, en jevn vekst?

– Det betyr at vi virkelig brøt kursen, og det er viktig. Dette er det beste utgangspunktet for å gå fremover og senke farten. Dette er lange kurs. For tiden var personer i alderen 25-30 år som mottok uføretrygd stort sett psykisk syke 14-15-åringer.

Mange årsaker til unge mennesker med nedsatt funksjonsevne

Solberg peker på en rekke årsaker til økningen i antall unge mennesker med nedsatt funksjonsevne i overgangen.

Medisinske fremskritt – akutte helseproblemer ved aldring.

Endring av reglene og rask avklaring.

Flere og flere unge lider av psykiske lidelser.

Befolkningsvekst.

Solberg lover nå at hvis de borgerlige partiene får fornyet tillit, vil inneslutningsarbeidet fortsette.

Stikkord inkluderer tidlig intervensjon i omsorgssystemet, innsnevring av hull mellom utdanning, helse og arbeid, egen innovasjonsvei på tungen, arbeidsrelaterte funksjonshemmede ytelser og utvidet bruk av arbeidsoppgaver.

Yrke: Christian Charheim (24 år) håper å bli kvitt sine psykiske problemer slik at han kan jobbe. – Det er målet mitt, sier til NRK. Foto: Ingrid Modeli Longwick/NRK

Mer om sosialhjelp

Ap mener at den jevne veksten regjeringen refererer til, hovedsakelig på grunn av innstrammingen i AAP, ikke har skapt arbeidsplasser for flere mennesker.

Elizabeth Thorsens AAP -kampanje hjelper mennesker som mister all inntekten på grunn av AAP -ventetid.

Loven fratar pasienter all inntekt i minst ett år. Han sa til NRK at høstturen er flott for en småbarnsfamilie som har kjøpt bolig med to inntekter.

Gjerningsmannen: Elizabeth Thorison, leder for AAP -kampanjen, har kritisert regjeringens innstramming av AAPs regler når hun håndterer trygdeskandalen her med Rita Elizabeth Rudilken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ifølge Navin har innstramningene i AAP økt andelen sosialhjelpsmottakere.

– Vår analyse av ny sosialhjelpstatistikk viser at innstramninger resulterte i ytterligere 3100 sosialhjelp i 2018, Wolf Anderson, statistikksjef i Nav. Skrev I en artikkel om Taxavision i 2019.

Navara kunnskapssjef Youngoire Olscholt Som nevnt tidligere Det er relativt enkelt å forlenge AAP -perioden selv etter fire år.

– Det er veldig vanskelig nå. Vi ser Nav følge intensjonen om å endre regimet, og for noen er AAP forlenget. Men vi ser ikke det som bidrar til at flere kommer på jobb, sier han.