Store mengder vann ble oppdaget under den største dalen i solsystemet

Ved ekvator skal det ikke være vann på overflaten av Mars og svært lite under den overflaten. Verktøyene til Exomers-oppdraget sier det motsatte i noen deler av den berømte Great Valley of the Red Planet: Valles Marineris.

Så vidt vi vet er spørsmålet om det er vann på Mars, nå eller tidligere, også viktig.Ekstern biologi Enn koloniseringen av den røde planeten. Vi prøver også å finne ut hvor det er i dag Innskudd Is og vann hvis mulig Væske Send innvandrere og eksterne biologer dit. I sistnevnte tilfelle kanskje flere områder Vulkan aktiv Derav kildene Varme Hvis vann holdes i flytende form, tror vi kanskje at vi ville ha større sjanse til å finne liv på Mars.

På overflaten av Mars er det sikkert at tilstedeværelsen av is er underlagt temperatur og trykk.ekvator For det er vanligvis for varmt der ute. Isen på overflaten vil falle raskt. Men det kan være dypt. Så vi lærer med en viss overraskelse Via En artikkel publisert i en avis Ikaros Det må ha vært en betydelig mengde vann, kanskje i form av is, men faktisk under overflaten av den berømte Mars Grand Canyon: Valles Marineris.

40 % vannbaserte lag?

Dette er konklusjonen til et team av astronomer som studerer data gjennom et joint venture mellom ESA og Roscomos. ExoMars Trace Gas Orbiter. Disse dataene leveres mest nøyaktig av Friend-verktøyet (Epidermal nøytrondetektor med fin oppløsning) Lar deg bestemme innholdet i Hydrogen, Så i vann er de overfladiske lagene på Mars omtrent en meter tykke.

Igor Mitropanov, Fra romforskningsinstituttet til det russiske vitenskapsakademiet i Moskva, forklarte hovedforfatteren av den nye studien og hovedforskeren av nøytrondetektoren, i en pressemelding.At கு “” Med TGO kan du se opp til en meter under de støvete lagene og se hva som egentlig foregår under overflaten av Mars – og, viktigst av alt, oppdage vannfylte «oaser» som tidligere instrumenter ikke kunne oppdage. “Han legger det til” Friend avslørte et område med uvanlig høye nivåer av hydrogen i det enorme dalsystemet Valles Marineris : Hydrogenet vi ser er bundet til vannmolekyler, opptil 40 % Ting Det er vann nær overflaten i dette området .

Alexei Malakov, hans russiske kollega og medforfatter ved det russiske vitenskapsakademiets romforskningsinstitutt, forklarer: ” Gir Friends unike sporingsteknikk Vedtak Denne typen har mer plass enn tidligere målinger, slik at strukturer kan sees med tidligere usett vann. Vi slo fast at den sentrale delen av Valles Marineris var vannfylt – mer enn vi forventet. Det ser ut som regioner Permanent frost Vannfrost vil vedvare permanent under tørr jord på grunn av jordens konstant lave temperatur. ⁇

Vann blokkerer strømmen av kosmiske nøytroner

Vi får også vite i pressemeldingen at det vannrike området er på størrelse med Nederland og har dype daler. Kondor Sasma.

Men hvordan kan tilstedeværelsen av vann oppdages av et instrument med fluks av nøytroner og i tillegg Rundt den runde stien ?

Som vist i serien med diagrammer ovenfor, bombingen Kosmiske stråler Reaksjonen oppstårKapittel Av nøytroner Atomer Fra overflaten til Mars, for eksempel, under avgrunnen til Mars.

Imidlertid fungerer hydrogenatomer som et filter for strømmen av nøytroner fra de øvre lagene på Mars-overflaten. Kosmiske stråler. Det er bemerkelsesverdig at målinger av egenskapene til denne strømmen kan mer nøyaktig oppdage reduksjonen av dens intensitet, ikke bare tilstedeværelsen av ismolekyler eller hydrogenatomrike organiske molekyler, men også tykkelsen på disse lagene. .

Tilstedeværelsen av vann ser ut til å ha blitt oppnådd, men selv om forskere tror vannet er i form av is, kan det ha vært delvis eller fullstendig. Mineraler Hydrering.

Dette er imidlertid en liten selvmotsigelse fordi den er så nær overflaten av vannet at den ikke kan være der, noe som antyder metoder som må avklares for å forstå dens eksistens. Dermed kan laget hele tiden fylles med vann.