Stormen Hans oversvømmer Sør-Norge

Stormen Hans herjer i mange skandinaviske land. I Norge ble tusenvis av mennesker evakuert på grunn av dårlig vær.

«Vi lever i en krise av nasjonale dimensjoner», sa Aud Hove, leder av distriktet Innlandet (Sør), som er hardest rammet av flom og jordskred sør i landet. 115 veier har blitt rammet av dette dårlige været. «Vi trenger hjelp fra hele samfunnet. Vi vil vinne eller tape i dag.»la hun til.

«Vi har aldri sett så høye flomnivåer i mange elver. Prognoser tyder på at store elver vil fortsette å flomme.»Det sier på sin side Erik og VG Erik Holmqvist, tjenestemann i Vannverket, til avisen.

Kast ut beboere

Syv helikoptre har blitt sendt ut for å evakuere innbyggere, sa regjeringen. «Det er mange evakuerte, mange mennesker berørt og mye materielle skader. Situasjonen er svært vanskelig i de fleste deler av landet.»Justis- og samfunnssikkerhetsminister Emily Enger Mehl advarte.

Og Braskereidfoss vannkraftstasjon, som ligger ved bredden av landets lengste elv, Glomma, ble flom etter å ha unnlatt å åpne ventilene. Norges strømleverandør Hufslund sa at dammens generatorer sluttet å fungere tidlig onsdag morgen etter en nettfeil ved anlegget.

«Et automatisk system gjør det mulig å åpne ventilene i tilfelle driftsstans», Selskapet sa at det ikke kunne si på dette stadiet hvorfor systemet ikke fungerte. Flommen oversvømte deretter anlegget, deaktiverte det og forårsaket skade på eiendom, fortsatte Hufslund i sin rapport.

Like etter klokken 16.00 (14.00 GMT) sprakk en sluse i demningen under vanntrykket og fløt over. En storm kalt «Hans» har passert siden helgen, der Norge og Sverige står overfor kraftige regnvær som har ført til flom og jordskred.