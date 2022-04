Storseier for Red Flames mot Kosovo på Wullaert-festivalen og verdenscupkvalifiseringen

Til tross for at hun møtte lagets finalister, måtte Dinne de Keigny vente til det 22. minutt for å åpne scoringen i perfekt tjeneste av Tessa Wollard. Den belgiske kapteinen var selv opptatt av å øke poengsummen like før pause ved å vinne to head-to-head-kamper med Gosover-keeper Florentina Golkesi (41. og 44.).

Wullaert selv fortsatte sin lille fest i andre omgang (54. og 65. i pennen) og brakte totalt til 15 i denne kvalifiseringskampanjen. Ereletta Memmetti ga imidlertid sin egen tillatelse til å redde æren (68.) før Mary Minnert leverte scoringen i sitt siste tempo (77.).

Red Flames har nå 19 poeng, tre færre enn Norge, som falt for Polen på kvelden (2-1). Polen er 5 poeng bak belgierne, som møter Norge og Armenia i september.

Vinnerne av hvert av de ni lagene vil kvalifisere seg direkte til verdenscuppen. Den andre vil konkurrere i sluttspillsrunden.

Verdensmesterskapet i 2023 vil samle 32 lag for første gang (i stedet for 24 lag) – inkludert 11 eller 12 europeiske nasjoner – i Australia og New Zealand fra 20. juli til 20. august.

Ives Chernells og teamet hans møtes i juni for å forberede seg til Euro-turneringen som arrangeres i Storbritannia fra 6. til 31. juli.