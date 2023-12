Stort gjennombrudd for Amato Onana og Everton, bøtelagt med 10 poeng? – Hele fotballen

Everton har blitt idømt en utestengelse på 10 poeng for brudd på Financial Fair Play-reglene for sesongen 2021-22. Mercy Club anket.

I mars dukket Everton-representanter opp for et spesielt panel. Faktisk brøt toffees Financial Fair Play-reglene for sesongen 2021-2022 og fikk 10 poengs fradrag. Som fastsatt i FAs regelverk, kan en Premier League-klubb ikke akkumulere tap på mer enn £100 millioner i løpet av en sesong. Det samme gjelder Everton, som hadde et underskudd på £124,5 millioner, eller nesten €145 millioner. Denne fredagen kunngjorde toffees på sine sosiale nettverk at de har anket avgjørelsen. En kommisjon vil nå bli satt ned for å løse problemet. Etter dette tapet av poeng er Everton mer sårbare enn noen gang. Mersey-klubben er i sluttfasen av Championship og foran Vincent Kompanys Burnley som fortsatt jakter på sin første seier i Championship. Everton Football Club har i dag anket til lederen av Premier Leagues dommerpanel mot Premier League-kommisjonens beslutning om å pålegge klubben et 10-poengsfradrag. Det skal nå oppnevnes en klagenemnd for å behandle saken. — Everton (@Everton) 1. desember 2023