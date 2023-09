Stort problem med den nye versjonen av iOS, som tvinger brukere til å bli sporet

Den nye iOS 17-oppdateringen reiser ekte personvernspørsmål. Faktisk har Apple tilbakestilt en innstilling knyttet til brukerkonfidensialitet.

Den siste iOS 17 har skapt spenning med sine nye funksjoner, men det er viktig å ta opp ett avgjørende aspekt: ​​personvern.

Flere brukere la merke til at oppdateringen endret personverninnstillingene uten forvarsel. Dette åpner døren for uønsket datainnsamling fra Apple. Derfor er det viktig å sjekke og justere innstillingene dine for å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Mens du nyter de mange fordelene med iOS 17.

Beskytt personvernet ditt

Plutselig reaktivering av innstillingene i «Produktforbedring»-delen lar Apple samle inn informasjon om iPhone-bruken din. Heldigvis kan du ta skritt for å unngå dette. Vi forklarer hvordan:

Gå til Innstillinger».

Velg «Personvern og sikkerhet».

Klikk på «Plasseringstjenester».

Rull ned til «Systemtjenester».

I delen «Produktforbedring» finner du tre alternativer. Sørg for at alle er deaktivert for å unngå å samle inn uønsket informasjon. iOS 17 kan aktivere disse innstillingene på nytt, så sørg for at de fortsatt er «av».

Selv om beskyttelse av personvernet ditt er en nødvendighet, bør du ikke gå over bord. Faktisk kan låsing av alle innstillinger påvirke driften av visse applikasjoner. Det er derfor du bør justere innstillingene dine i henhold til dine preferanser. Finn den rette balansen mellom å beskytte personvernet ditt og gjøre appene dine brukbare.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av noen av nyhetene, testene og gode tilbudene.