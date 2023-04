Stort rommarked – rtbf.be

Jean-François Mayence er utdannet jus (ULB 1997 og utdannet med spesialisering i sjø- og luftfartsrett (ULB 1998).

Juridisk rådgiver Bellspo (Federal Science Policy) Siden 1. januar 1999 har han vært hovedansvarlig for juridisk støtte og representasjon innenfor rammen av europeiske og internasjonale vitenskapsprosjekter, spesielt romprosjekter og forskning i Antarktis.

Tekst av Jean-François Mayence Den belgiske romloven (2005) og han er medforfatter av De La-teksten Antarktis lov (2017)

Han er en del av den belgiske delegasjonenESA (European Space Agency), European Union og UNCOPUOS (FNs komité for fredelig bruk av det ytre rom). Se UNOOSA-nettstedet (United Nations Office for Outer Space Affairs, som er vert for UNCOPUOS-sekretariatet). Klikk her.

I denne gruppen diskuteres politiske, tekniske eller juridiske spørsmål som reflekterer store bekymringer og store utfordringer romvirksomhet står overfor. For eksempel, DRomrester, overbelastning av baner, interferens mellom satellittsystemer, rettferdig, bærekraftig og sikker bruk av romressurser eller bruk av plass til miljømessige og menneskelige beskyttelsesformål.

Jean-François Mayence holder jevnlig kurs og konferanser om romlov ved ulike belgiske og europeiske universiteter. Han er en vitenskapelig rådgiverUniversitetet i Liège og sto for et seminar KULeuvenFra 2008 til 2013. Han har bidratt i rundt femten internasjonale akademiske og vitenskapelige publikasjoner.