Stortingsvalg i Finland: Sanna Marin innrømmer nederlag, høyre vinner, etterfulgt av ytre høyre

Sentrum-høyre-partiet vant Finlands lovvalg søndag, knepent foran Nasjonalistpartiet, og Sanna Marins sosialdemokrater kan miste statsministervervet, ifølge estimater fra radio og TV Yle.

Ifølge allmennkringkasterens prognose, som vanligvis er nær det endelige resultatet, vil Petteri Orbos parti National Alliance vinne flest mandater, med 48 representanter, foran finnenes anti-innvandringsparti med 46, ny rekord. og sosialdemokratisk SDP (43).

Partikandidaten som kommer først er tradisjonelt statsminister i Finland, og han kan mønstre flertall i parlamentet.

Den sosialdemokratiske statsministeren Sanna Marin innrømmet nederlag i Finlands parlamentsvalg søndag, med sentrum-høyre-partier som slo nasjonalister.

«Gratulerer til vinneren av valget, gratulerer til National Alliance, gratulerer til Finnerpartiet, demokratiet har talt«, sa den 37 år gamle lederen, som vil miste stillingen sin, foran sine støttespillere.

NCP-president Petteri Orbo sa at det var en seier. «Vi har et stort mandat«, sa han i en tale til sine støttespillere.

Ifølge Yles anslag er forskjellene i avstemningen enda mindre: 20,9 % for sentrum-høyre, 20,3 % for ytre høyre og 19,7 % for sosialdemokratene.

Den avtroppende statsministeren har etterlyst de endelige resultatene. «La oss vente til slutten. Jeg er veldig takknemlig for de som stemte på sosialdemokratene som helhet«, møtte hun sine rivaler på Yle-settet.

Alle tre partiene går faktisk frem i 2019 sammenlignet med forrige valg, med Finnepartiets nasjonalister som lover rekord.

«Det er en projeksjon, så la oss ta det som det er, men det er et flott resultat«, kommenterte presidenten Rika Burra.

Lovvalgene i landet med 5,5 millioner mennesker faller sammen med landets offisielle inntreden i NATO, som grenser til Russland, ventet i de kommende dagene. Berømt i utlandet og i Finland, kaller Sanna Marin seg en «Rockstar PM«Men han er veldig splittende i landet sitt, hvor han blir kritisert over offentlige finanser og inflasjon.