Dion Bromfield, guden til Amy Winehouse, har gitt et fascinerende innblikk i den avdøde sangeren som en del av en ny Sky News-podcast.

Det har gått 10 år siden Winehouse døde av alkoholforgiftning hjemme i Camden, nord i London, fredag ​​23. juli. Hun er bare 27 år gammel.

Den fem ganger Grammy-vinnende stjernen gjorde sin siste offentlige opptreden tre dager før hans død i 2011, da han gikk på scenen til støtte for den 15 år gamle guden som debuterte på Camden’s Roundhouse.

Promfield, nå sanger, har aldri snakket dypt om hennes nære forhold til musikkikonet. Imidlertid har 25-åringen gitt et nytt og talende perspektiv på “Onstein med Amy Winehouse” – podcasten han sa ja til å spille inn for å markere tiårsdagen for sangers død.

“Jeg forbinder ikke Amy Winehouse-sangeren med Amy,” sier han. “Jeg så aldri Amy som en stjerne.”

På scenen med Amy Winehouse er den tiende episoden av Storycast ’21, som forteller 21 historier fra Sky News podcast-serien 2000 til 2001.

