Tadej Pogacar (UEA Team Emirates) vant enden av Pyongyang-stredet i Cyan på lørdag, og dekket en tredjedel av sitt 184 km lange World Tour-sykkelarrangement med en flat profil på grusveier i hvit grus. Han skled mer enn 50 km fra det slovenske målbanneret fra alle fiender og presterte deretter et utrolig nummer. Verdens nr. 1 på UCI-rankingen, som aldri teller mer enn ett minutt, sto i mot til finalen. Han beseiret spanjolen Alejandro Valverde (Movistar) med 37 sekunder og Dan Caspar Ascreen (Quick Step-Alpha Vinyl) med 46 sekunder på Piazza del Combo i Siena. Tim Wellness (Lotto Saudal) ble nummer 8 på 1:25. Etter suksessene hans ved monumentene Liège-Bastogne-Liège og Tour of Lombardia i 2021, ble Pokmon den tredje vinneren av World Tour Classic i en alder av 23, den 34. i karrieren. Topper i 2020 og 2021. I Lombardia forrige sesong slo han 50 km fra målet, men ble med Fosto Masnada, som slo ham på sprinten.

I fravær av de to siste Paris-Nice-elskende vinnerne, Vaughn van Eert (i 2020) og den skadde Matthew van der Boyle (i 2021), hadde Bogogar i utgangspunktet inntrykk av at han delte med verdensmester Julian. Alabilip, 2019 vinner.

Den tradisjonelle pausen i starten av løpet ble til fra start. Den ble skapt av syv menn: italienerne David Martinelli, Eterdo Gertini og Simon Bevilacqua, tyskerne Marco Brenner og Leon Heinzke, nederlenderen Daco van der Horn og franskmannen Lillian Calmagen. De får snart selskap av Samuel Jocardo fra Italia og Sergio Garcia fra Spania. Intervallet gikk opp til 4 minutter. Etter Bevilacqua-halvpoenget måtte Jardini og Garcia ut.

Spesielt ett fall fikk Dice til å hvile mindre enn hundre kilometer fra enden av pendelen. Alabilip og de forbipasserende lagde en sti på bakken.

Ledere så ledelsen deres gradvis krympe og antallet krympe. De siste fire modige Calmagen, Jokarado, Brenner og Van Tern Horn ble fanget av Peloton i et veldig hardt grusfelt 52,5 km fra Siena: Monte Santo Maria. Alabiliphe hardner umiddelbart løpet, og velger dermed bakfra.

Det var da Tadej Bokhar (UAE Team Emirates) startet sitt angrep. Double-vinneren av Tour de France nølte ikke med å gå alene selv om han fortsatt måtte tilbakelegge 51 kilometer. Spanjolen ble fulgt av Carlos Rodriguez (Enrique Grenadiers).

Ti kilometer unna hadde han en ledelse på 40 sekunder på sloveneren Rodriguez og en ledelse på 1:20 på den andre favoritten Peloton. Bogakar, uten å svekke seg, så spanjolene bli roligere ved 1:10 og fremgang med en hastighet på 1:30 over andre viktige følgere 30 km fra slutten. Rodriguez startet igjen, og Peloton satte fart. Alabilip, kanskje etter fallet, befinner seg i trøbbel, som han måtte gi opp.

Pokகmons ledelse gikk rett under mot en kvintett skapt av Caspar Askreen, Jonathan Norway, Tim Wellness, Alejandro Valverde og Quinn Simmons. Askreen, nå leder for Quick Step-Alpha Vinyl, bestemte seg for å følge lederen alene. Det var fortsatt 15 km igjen å avgjøre mellom dem, noe som skilte dem på mindre enn ett minutt.

I den siste skittdelen, Le Tolfe, var Asgreen fortsatt 55 sekunder bak. Dane fikk støtte fra Valverde, som kom tilbake etter stigningen. To mot én, arbeidet til vinneren av den siste Tour of the Emirates er veldig subtilt. I Siena ville det å passere gjennom Santa Catarina (500m 12,4% gjennomsnittlig helning 16%) være fredsdommeren. Bhagat var ikke svak, og bare han var i stand til å fullføre rekorden sin.