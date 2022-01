“Strange Wins” med den utrolige utespilleren Ray Mysterio omtalt på forsiden av WWE 2K22

Spillere kan nyte alle funksjonene

Fra oppdatert spillmotor til nye kontroller og oppdaterte skjermer, WWE 2K22 Klar til å se, føle, spille og «slå annerledes». Motor knyttet til grafikk i WWE 2K Den mest fantastiske til dags dato, sikrer enestående virkelighetsnivå for eieren. Med et oppdatert og intuitivt kontrollprogram, høyhastighetspresentasjon og forskjellige kameravinkler, vil spillerne føle presset og belønningen for hvert slag, spark og sleng.

Blant de elskede spillmodusene, bringer 2K Showcase – med Ray Mysterio i hovedrollen – nye funksjoner og oppdateringer som lar spillere gjenvinne de ikoniske øyeblikkene i Mysterios mest utrolige kamper. I mitt opprør maler spillere sin egen vei til stjernestatus. Med Universe-modus og oppdatert byggeverktøy, WWE 2K22 Gir spillere muligheten til å tilpasse WWE-opplevelsen sin til minste detalj. Ved å kontrollere merker, førsteklasses live-arrangementer, kampresultater, konkurranser og mer – eller skape den ultimate tilpasningen av superstjerner, stadioner og mesterskap – kan spillere dele alt arbeidet sitt med det globale fellesskapet. WWE 2K22 For første gang deling på tvers av nettsteder.

Hva annet, WWE 2K22 Introduserer nye metoder for å oppleve WWE 2K : Min MG og min divisjon. Hos My GM tar spillere ansvaret som WWE General Manager og tar beslutningene om å bygge det største merket i WWE-universet. Fra å definere den endelige listen over WWE Superstars and Legends til å utvikle ikoniske kamper og sette opp mesterskapsarrangementer, vil spillere få muligheten til å ta hodet av og bevise seg selv på de største underholdningsnivåene. Med My FACTION-modusen vist for første gang i franchisen, kan spillere samle og administrere drømmesegmentet sitt gjennom ukentlige arrangementer og regelmessige oppdateringer, noe som gir de største utfordringene og reaktivering.