Stranger Things: The Horror Mystery fortsetter utover den femte sesongen

Alle gode ting trenger ikke ta slutt. Og ingen forferdelige. Brødrene Matt og Rose Duffer annonserte en femte sesong for ett år siden Merkere ting 2024 vil avslutte mysteriet rundt Hawkins and the Upside Down, noe som ikke helt vil være tilfelle. Netflix har annonsert en utvidelse av det animerte universet i en ny serie…

«Vi har alltid hatt en drøm Merkere ting Animert i stil med tegneseriene på lørdag morgen vi elsket da vi vokste opp, var det helt spennende å se den drømmen gå i oppfyllelse. Matt og Rose Duffer sa i en uttalelse. «Vi kunne ikke blitt mer overrasket over hva Eric Robles og teamet hans fant på – historiene og kunsten er fantastiske, og vi gleder oss til å dele mer med dere! Eventyret fortsetter…» Ingen informasjon om manus eller utgivelsesdato er gitt. Men dette er faktisk et eget prosjekt fra stykket Stranger Things: The First Shadow (en prequel til Hawkins» liv i 1959) eller en spin-off blir skrevet. En utvikling som er helt forståelig: med 1,35 milliarder timer sett, Merkere ting Den nest mest populære serien gjennom tidene på Netflix, rett bak Blekksprut spill (1,65 milliarder timer). Og den animerte filmvarianten kan øke populariteten til den svært lukrative virksomheten knyttet til serien.