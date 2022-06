Street Fighter 6 vil omdefinere vs. Fighting i 2023

Capcom drives av en RE-motor, Street Fighter 6 tilbyr tre unike spillopplevelser: Battlefield, World Tour og Battle Center. Dette inkluderer nye SpillfunksjonerSamt en Betydelig visuell restaurering. Med flere alternativer enn noen gang før, Street Fighter 6 Passer for alle typer spillere – Samme for nybegynnere og mangeårige fans – vil være klare til å rulle tilbake beltet når neste år starter.

Capcom trakk ikke Nødvendig lærdom fra tidligere feil Vil du gi ut en ren og komplett SF6 på samme tid?

Street Fighter 6-funksjoner I utgangspunktet en kombinasjon av unike innovasjoner Kampspill, inkludert:

Helt nye spillmoduser : Street Fighter Ownership fortsetter å vokse og redefinere sjangeren kampspill med introduksjonen av tre nye moduser: Fighting Ground, World Tour og Battle Hub.

: Street Fighter Ownership fortsetter å vokse og redefinere sjangeren kampspill med introduksjonen av tre nye moduser: Fighting Ground, World Tour og Battle Hub. Tilbakemelding i sanntid : Denne funksjonen bringer stemmene til kjente kommentatorer fra kampspillmiljøet, som Jeremy «Vicious» Lopez og Riotaro «Aru» Noda, direkte inn i spillet. Kamble er tilgjengelig for alle. Denne funksjonen støtter vers på 13 forskjellige språk.

Nye restriksjoner : De «klassiske» restriksjonene som er kjent for Street Fighter-spillere er åpenbare, med et nytt alternativ. «Moderne» kontroller lar spillere aktivt fordype seg i enkle kontroller. De spesielle trekkene her er enkle å utføre ved å trykke på en enkelt knapp og kombinere retning.

: De «klassiske» restriksjonene som er kjent for Street Fighter-spillere er åpenbare, med et nytt alternativ. «Moderne» kontroller lar spillere aktivt fordype seg i enkle kontroller. De spesielle trekkene her er enkle å utføre ved å trykke på en enkelt knapp og kombinere retning. Ny krigsdynamikk : Street Fighter 6 introduserer Drive System, en ny skala som brukes til å kjøre fem unike teknikker for å forbedre spillerens angreps- eller defensive evner, inkludert Drive Impact, Drive Barry, Overdrive Art, Drive Rush og Drive Reversal.

I tillegg til de nye Gamble-innovasjonene, er også Street Fighter 6-slagmarkopplevelsen integrert, Alle nødvendige komponenter for saga-fans, Avledet fra tidligere seksjoner. Dette inkluderer arkademodus, nettturneringer, treningsmodus, lokale og turneringer og mer. Gjengangere vil finne rustfrie Ryu og Chun-Li, I tillegg til LukeNylig rekruttering Street Fighter vs.. Men til og med Jamie, Spesialiserer seg på fruktose, og prøver å takke utøverne av tradisjonell kampsport for fantasien og akrobatikken. Som alltid kan spillere forvente Veldig bredt spekter av kampstiler Og ferdigheter til å mestre denne viktige nye delen. Andre fightere som vil bli med de spillbare karakterene vil bli avslørt senere i år.

Verdensturné Det er den raskeste enkeltspilleropplevelsen som flytter grensene for tradisjonelle kampspill og lar spillere markere eventyret sitt gjennom sin inkarnasjon. Krigssenter, I mellomtiden gir spillere nye og unike måter å engasjere seg, kommunisere og samhandle. Mer informasjon om World Tour og War Hub-opplevelsen vil bli delt senere.

Street Fighter 6 er et kampspill planlagt til 2023 på PS5, PS4, Xbox Series X | S og PC.