Streik på Delhaize: «La dem sitte rundt bordet som sjefer, ikke dukker»

Uventet kunngjøring, streik, barrikader, kamp om synspunkter: Delhaize-merket har vært mye omtalt de siste dagene. Merket kunngjorde 7. mars at det ønsket å franchise 128 butikker som ennå ikke hadde fått franchise. Umiddelbart tok fagforeningene over, og butikkene har vært i streik siden, med varierende deltakelse mellom butikker nord i landet og i sør.

Les også Delhaize: Hva skiller en integrert butikk fra en franchise?

Denne lørdagen forble 103 av de 128 integrerte butikkene stengt, noe fagforeningsfolk gleder seg over i gruppen «Not Every Sunday» på RTL TVI. Men i løpet av disse streikedagene mister noen arbeidere minst halvparten av lønnen. «Vi holder på så lenge det tarsier Agnieszka, Delhaize Mozarts CNE-representant.Never Let It Go Delhaize er toppen av isfjellet, alt handler i morgen.«