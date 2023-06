Streikebevegelse i Infrabel: tog måtte avbrytes

Den spontane misnøyen på Infrabel påvirket togtrafikken fredag ​​morgen. I følge våre opplysninger markerte personalet ved signalboksen i Liège en stans, som fortsatt er ukjent for oss.

Hovedresultatet: fullstendig stans i togtrafikken i sektoren. «De spontane forstyrrelsene startet klokken 10.45,» bekrefter Jessica Nebel, en talskvinne for Infrabel.

Så trafikken stoppet på linjene 125 (Liège-Namur), 36 (Brussel-Louvain-Waremme-Liège), 34 (Lierre-Liège), 42 (Liège-Gouvy), 43 (Liège-Marloie) og 37 (Liège-Welkenraedt) . «Betjentene er tilbake på jobb nå. Trafikken kunne gjenopptas rundt klokken 11:15.»

Ytterligere tog er planlagt til kysten denne helgen

Harmebevegelsen vil ha gjennomgripende effekter for resten av landet. Dette avbruddet i trafikken vil noen ganger føre til betydelige jernbaneforsinkelser. Da de ble kontaktet, bekreftet SNB-talskvinne Elisa Rowe at trafikken hadde stoppet i «tjue minutter», men bemerket også at den nå var gjenopptatt. «Heldigvis skjedde dette trafikkavbruddet i rushtiden. Vi er sikre på at effektene av dette avbruddet på jernbanetrafikken vil bli absorbert relativt raskt.»

Fra Infrabels side sier vi «Vi beklager denne handlingen som tar jernbanekunder som gisler. Alt blir gjort for å gjenopprette situasjonen så snart som mulig.»

Ifølge våre opplysninger protesterte de streikende blant annet mot «arbeidsbyrden og det konstante presset på deres skuldre».