Streiken fortsetter i minst 40 Carrefour-butikker

Akkurat som på fredag ​​var mer enn 40 av merkevarens 50 integrerte Carrefour Mestdagh-butikker i Brussel og Wallonia fortsatt i streik på lørdag, sa Evelyn Zippos, fast sekretær ved CNE, ved middagstid. Konsesjonsbutikker (omtrent tretti) er ikke opptatt av streiken. Forlikskontoret møtes på ettermiddagen tirsdag 23. november.

Den felles fagforeningsfronten (CNE og Setca) ledet streiken. Sosiale bevegelser hadde allerede gjennomsyret gruppens butikker denne uken, spesielt i Liege og Verviers-regionen. Det viktigste punktet i arbeiderens sinne er utbrenthet.

Personalet er målbevisst og ønsker mer ressurser

For CNE er problemet at etablerte operatører ofte tyr til prekære kontrakter, som midlertidig arbeid og studentjobber, noe som resulterer i økt arbeidsmengde for ansatte som er tildelt for lengre perioder. Andre områder med misnøye inkluderer også arbeidsorganisering og opplæring av ansatte. Fellesfronten kritiserer også administrasjonen for ikke å forutse den tradisjonelt travle høytiden.

“Ansatte er målbevisste og ønsker mer ressurser, mindre risiko, riktig organisering av arbeidet, reell opplæring osv.”Evelyn Zappos bekrefter. Forlikskontoret holdes tirsdag ettermiddag. “Det lover derfor stress fordi ansatte venter på reelle, presserende, profesjonelle og strukturelle løsninger på alle punkter, tidligere etterspurt ved flere anledninger i alle selskapets rådgivende organer,” advarer Kristenunionens representant.