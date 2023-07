Streiker i Belgia kan ramme Marokko

Ifølge Didier Lippi, permanent sekretær for CNE, kan mellom 40 000 og 50 000 passasjerer bli påvirket av denne sosiale bevegelsen, ifølge rapporter. Belgia. Årsaken til pilotenes misnøye stammer fra tapet av en fridag fra oktober 2023, samt et krav om å kompensere for de 20 % lønnskuttene som ble satt i verk under pandemien.

Selskapets posisjon er fordømt av Didier Lippi, som ville ha forsøkt å tvinge fagforeninger og ikke-tilknyttede selskaper til å trekke tilbake klagene sine om Ryanairs tidligere overgrep. Selskapets administrerende direktør Michael O’Learys svar på påstandene var at han gjerne ville tatt opp fagforeningene i retten. «Det er ingenting å forhandle om, loven må rett og slett respekteres,» sier Libby, og understreker viktigheten av å overholde gjeldende lovgivning fra multinasjonale selskaper.

På passasjersiden må Ryanair finne alternativer eller gi kompensasjon ved kansellering av fly, meldte forbrukerforeningen Testachats. Passasjerer har også krav på tilleggskompensasjon ved avbestilling mindre enn to uker før planlagt avgangstid. På sin side har selskapet ennå ikke svart på trusselen om streik fra sine piloter stasjonert i Belgia.