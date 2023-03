Streiker i Frankrike: Ryanair lanserer petisjon

RYanir oppfordrer EU til å beskytte flyvninger over fransk territorium i tilfelle en streik fra flygeledere i Frankrike. Selskapet inviterer sine passasjerer, via sine sosiale nettverk, til å signere en underskriftskampanje adressert til Ursula von der Leyen.

«Selv om vi respekterer streikeretten, er det fullstendig uakseptabelt at europeiske passasjerer hvis fly går over Frankrike til et annet land kan bli forsinket eller kansellert på grunn av streik fra franske flygeledere.» Eddie Wilson, administrerende direktør i Ryanair, angrer. – Det er urettferdig at franske innenlandsflyvninger kun er forsikret ved streik, fortsetter han.

Ifølge det irske lavprisselskapet har den 13-dagers streiken mot pensjonsreformen for franske flygeledere hatt innvirkning på én million passasjerer som «ikke en gang drar til Frankrike». I Belgia anslår selskapet at 400 flyreiser og 70 000 passasjerer har vært berørt av problemet siden starten av året. Den mener at et minimumsnivå av tjenester bør tilbys i Frankrike for ikke å straffe passasjerer som flyr over territoriet. Denne løsningen eksisterer allerede i tilfelle streik i Italia, Spania eller Hellas.