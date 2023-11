Streiker i supermarkedslagre: fagforeninger krever en kjøpekraftsbonus på 250 euro | Økonomi

«Colruyt-gruppen har allerede blitt blokkert i dag/onsdag på grunn av fagforeningsaksjoner ved distribusjonssentralene i Ghislenghien, Ollignies og Dassenveld i Halle. Hassan-distribusjonssenteret i Lotte er også blokkert,» sa selskapets talsperson Pauline Kuris. «For øyeblikket , har vi tatt de nødvendige forholdsreglene slik at vi kan lage riktige lagerbutikker, slik at kundene kan finne produktene sine i butikkene våre i dag.»

Fagforeningene krever en kjøpekraftsbonus på €250 for alle ansatte, samt ytterligere konsultasjon på hele selskapet. Ifølge fagforeningene vil arbeidsgivernes forslag beløpe seg til under 150 euro for to tredjedeler av arbeiderne.