Stripe introduserer et skatteinstrument som lover å eliminere “ukentlige jobber” for små bedrifter

Stripe har introdusert et nytt verktøy som automatisk beregner og betaler moms eller merverdiavgift.

Kalt Stripe Line, det var det første store produktet bygget hovedsakelig fra selskapets voksende irske ingeniørsenter.

Dette gjelder alle amerikanske stater, Europa og land som Australia internasjonalt.

Selskapet hevder at skatteberegning er den mest etterspurte funksjonen fra kundene.

“Ingen er glade for å hoppe ut av sengen om morgenen og håndtere skatt,” sa John Collison, medstifter og president for Stripe. “For de fleste virksomheter er det å håndtere skatteoverensstemmelse som en enkelt hodepine som aldri forsvinner. Stripeavgiften for den skattehodepinen er aspirin. Vi gjør det enkelt å beregne og innkreve merverdiavgift, merverdiavgift og moms, slik at brukerne kan fokusere på å bygge bedrifter.”

Denne funksjonen fungerer ved å matche kundens beliggenhet med produktet eller tjenesten som selges.

Finner ut hva riktig omsetningsavgift skal være og bruker den.

Den sjekker merverdiavgifts-ID for europeiske kunder og bruker omvendte avgifter eller null moms når det kreves.

Når funksjonen brukes, vil den bli belastet prosentvis.

Generelt varierer produsenter og tjenester merverdiavgiftssatsene i nabolandene og i USA.

I Danmark tiltrekker e-bøker 25 pc watt; I Nederland er den 9 stk.

I Østerrike kreves det ikke momsregistrering for å selge varer opp til 000 35 000, mens du i Spania er ansvarlig for å selge så lite som mulig.

I USA kan stater gjøre regler mer subtile. Som Stripe påpeker, beskattes ikke cowboystøvler i Texas, men turstøvler.

I stedet for å ta “ukentlige jobber”, kan skatteberegninger gjøres “enten ved å legge til en avgiftskode eller oppdatere et system på virksomhetens stripedashboard,” sier Stripe.

I mai kunngjorde Stripe sitt oppkjøp av Doxjar, en programvareleverandør for merverdiavgift for Internett-virksomheter i USA. Stripe Line integreres direkte med DoxJar, sier selskapet, slik at brukerne kan legge inn skatten mye lettere.

Stripes Tax og DoxJar Group jobber sammen for å “selge enhver bedrift eller ethvert produkt eller tjeneste globalt på en helautomatisk måte med relevant skatteoverholdelse,” sa selskapet.

“Som et lite selskap vil vi bruke litt tid på å tenke på skatteinnsamlinger som vi lovlig kan unnslippe,” sa Ben Orenstein, medstifter av MacOS-appen. “

Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, New Zealand, Nederland, Norge, Polen, , Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, USA og Storbritannia.