«Stroke of Genius», «Magistrate», «Almost a Moment of Cinema»: Stroke forbløffet alle under hans tid på TF1s JT.

Strome ga et eksklusivt intervju til TF1s nyhetssending klokken 20.00 søndag kveld. Maestro, som gjest på Anne-Claire Coudray, har nettopp gitt ut en ny tittel fra albumet “Multidute”. Da journalisten stilte ham et siste spørsmål på slutten av intervjuet, svarte Strome med en sang, og sang dermed «helvete», som snakker om selvmordstanker og ensomhet. Med seks års fravær fra den belgiske stjernen var showet helt uventet for publikum.

På Twitter ble «JT de TF1» og «Stromae» raskt en trend, og internettbrukere ble overrasket over Stromays reklamestunt. Vi leser blant annet på det sosiale nettverket «Master Class», «Magistrate», «Genius», «Magnificence», «Utvilsomt briljant artist». I følge noen seere understreker mange seere også den “uventede” og “bevegende” siden av øyeblikket presentert av våre landsmenn som “uhørt” i en TV-melding. “Mine damer og herrer, Stromays galskap har virkelig kommet tilbake …” kommenterte en internettbruker, mens andre erkjente at de ble rørt til tårer av Maestros opptreden.

Pariseren, spesielt den som er lagt ut på Twitter av mange, roser Strome: “Alltid scenens maestro! For en følelse og overraskelse og følelser vi aldri ser komme”. “Når intervjuet fant sted litt etter litt, beveget alt seg mot en slags magi i alle aspekter av det,” skriver den franske avisen, “et øyeblikk med ren musikalsk humor, nesten filmisk” uten å nøle.