Strome avlyste tre konserter i Frankrike av «medisinske årsaker».

For tiden på turné i Europa, planlagt til desember 2023, har Strome kansellert tre konserter i Frankrike «av medisinske årsaker». Derimot er han ventet om en måned i Basel, 26. april og på arenaen i Genève de neste to dagene.

Den belgiske sangeren, som for tiden er på turné for å promotere albumet sitt «Multitude», har blitt tvunget til å avlyse tre konserter som er planlagt denne uken i Øst-Frankrike av «medisinske årsaker», kunngjorde produsentene onsdag.

I Sveits ble alle tre konsertene organisert av Opus One utsolgt, fortalte regissøren Vincent Singer til Keystone-ATS. De har vært der siden billettene praktisk talt ble lagt ut for salg for nesten et år siden.

Etter en lang pause på grunn av utbrenthet (da han lenket konserter for sitt dedikasjonsalbum fra 2013 «Racin» Carry»), kom Strome tilbake til scenen i 2022. Og han klarte det i fjor på Paleo. Neon.

38-åringen fra Brussel er en av de bestselgende fransktalende artistene i verden. Den er spesielt populær i Frankrike, hvor den strålte under Victoires de la Musique-utdelingen i februar. «Multitude» ble kåret til årets beste album og mannlige artist der.