Strome bryter havet for sin voksne kone og sønn

Stromes sønn trives. I deres personlige liv og spesielt hverdagen med familien, deler kunstnerens kone, Coralie Barbier, med jevne mellomrom bilder av sønnen på sosiale nettverk. Alltid forsiktig med å vise seg for mye for å beskytte henne, tok den belgiske stylisten til Instagram-kontoen sin tirsdag 23. mai for å dele en sniktitt av deres utflukt på byen.

Parets eneste sønn dukker opp i en knallblå dress, føttene i sanden og blikket vendt mot havet.Uberørt av havet lar den fire år gamle gutten gladelig bølgene slikke føttene hans. Coralie Barbier fulgte bildet med en bildetekst som inkluderte en turkis hjerteformet emoji som matchet sønnens antrekk. Sist moren hans satte sønnen i søkelyset på sosiale medier var i september i fjor. Hun la ut et poetisk øyeblikksbilde på barnets fjerde bursdag, og holdt et navn hemmelig. Stromaet er suspendert Det var imidlertid ingen spor av stroma. Så ingen vet om artisten dro til sjøen med sin lille familie, og nylig annonserte den 38 år gamle artisten at han måtte forlate turneen. Noen måneder inn i «Multititude Tour» avlyste artisten noen datoer i siste øyeblikk, og satte til slutt kibosh på den tidlig i mai. Han refererte igjen til helseproblemer, og kunngjorde på Instagram-kontoen sin at han ble tvunget til å avlyse de planlagte gjenværende konsertene: «Å være omgitt av familien min, jeg må ta meg tid til å gjenoppta så mye jeg kan. Konserter», skrev han på sosiale medier nettverk.