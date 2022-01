Strome vil være TF1s 20-timers gjest denne søndagen

Stromaet kommer ut av stillheten. Bortsett fra noen få sjeldne intervjuer gitt til forfattere av magasiner siden 2016 Paris kamp Spesielt Belgia var stille. Men når det nærmer seg utgivelsen av hans tredje album, en av begivenhetene i Musikkåret, skal han være gjest 20 timer Fra TF1 denne søndagen. Han svarer på Anne-Claire Coudrays spørsmål.

Dette er det andre reklamearrangementet han har vært involvert i siden utgivelsen av sololåten hans «Sande» i oktober i fjor, men den første i Europa. Faktisk har han allerede foreslått en innspilt tolkning av tittelen hans Kveldens show Av Jimmy Fallon på NBC, USA. Men det var ikke noe intervju med arrangementet.

Fans forventer å vite mer Møte, Hans nye album slippes 4. mars. Innholdet forblir et mysterium, bortsett fra sporlisten som ble utgitt sent i fjor (12 titler). Og noen fans var skuffet over utgivelsen av “Health”, og slo fast at Strome ikke tok noen risiko i strid med tidligere vaner. Faktisk er enkeltracerbilen i perfekt tråd med det han foreslo, og suksessen er unik.

Det kritikere sier er viktig for å skape en “helse” Kartong. På YouTube fikk klippet 24,5 millioner visninger. Det bør inkludere 2,5 millioner avspillinger av lydversjonen som fortsatt er på YouTube, som ble utgitt for noen timer siden.