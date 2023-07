Strømprisene er under null for noen kunder i Belgia: her er grunnen

Fra kl. 04.00 var den negativ og vil være slik til kl. 19.00, bortsett fra i timen mellom kl. 12.00 og 13.00, da elektrisiteten er gratis (0,00 €). Prisen faller mellom klokken 15 og 16, som er når kundene mottar opptil €120 for hver megawattime de trekker fra nettet. Derfor er gjennomsnittsprisen for hele dagen også negativ: -2,35 € per MWh.

Ifølge energihandler Matthias Detrmeri skyldes de lavere prisene en kombinasjon av omstendigheter. «Det er ikke veldig varmt, det er mye sol og lite vind«Dette fører til et strømoverskudd over hele Europa på søndag,» forklarer han.Vi dumper vanligvis overskuddsstrømmen vår gjennom nabolandene, men i dag gjør de situasjonen verre.”, forklarer Mr. Detrmery. Han sikter til Nederland, hvor prisen for dag etter dag/søndag er angitt til -500 euro per MWh i flere timer.

Neste dag prisene for i morgen / mandag litt høyere igjen. Bare mellom kl. 14 og 16 merker vi begrensede negative tariffer (-4,99 og -1,04 € per MWh). Gjennomsnittsprisen er 58,38 euro per MWh.