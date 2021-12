Strømregningen for belgierne var dobbelt så dyr som franskmennene, den hoppet 450 euro på et år

Det årlige regningsbeløpet (inkludert moms) for en privatkunde i Belgia gikk ned fra €936,49 i 2019 til €869,86 i november 2020 og til €1321,98 i november 2021. Hvis innbyggere i Brussel blir funnet å være mindre enn dette beløpet med en faktura på 1254,90 Euro, Wallon er mye høyere enn 1 391,77 Euro. I Flandern er beløpet 1.319,37 euro.

For profesjonelle kunder hoppet den samme regningen, etter å ha falt fra 10 620,71 euro (2019) til 9 789,93 euro (2020), i 2021 til 14 866,70 euro.

“2020 har vært synonymt med det historiske fallet i energipriser på grunn av ankomsten av koronaviruset. Og selv om flertallet av belgiere har funnet seg i å jobbe eksternt, har mange industrier måttet stenge ned, noe som har ført til nedleggelse av mange produksjonsområder og dermed naturlig senke krav Energi- og strømforbruk. [..] Tvert imot, i 2021 gjenopptok økonomiske aktiviteter kursen, noe som førte til en økning i etterspørselen og følgelig prisene i grossistmarkedene. Som et resultat har prisene satt av kommersielle leverandører blitt revidert oppover.», Wikipower Analyse.

Når det gjelder forskjellen mellom regioner, stammer den spesielt fra nettverkskostnadene som brukes av distribusjonsnettverksoperatører (DSOer). “Dette kostnadselementet gjør det mulig for dem å vedlikeholde nettverket som en helhet og utføre de ulike oppgavene som er tildelt dem (indeksavlesning, målertilkobling osv.) Denne forskjellen i nettverkskostnader fører til å tenke og stille spørsmål ved legitimiteten til våre regionale myndigheter er svært heterogene i mengden av nettverksavgiftene deres”Selskapet fortsetter.

Singler i double mellom Frankrike og Belgia

Blant annet? Å sammenligne Belgia med naboene igjen er ikke særlig tilfredsstillende for landet vårt. Med en årlig regning på €1,321,98, ligger Belgia bare litt foran Tyskland med €1,334,46. Storbritannia (1233,93 €), Nederland (1047,15 €) og Frankrike (682,16 €) følges av en stor margin. Regningen for belgierne er med andre ord to ganger høyere enn for deres franske naboer.

“Hvis Frankrike er på toppen av rangeringen av de billigste landene når det gjelder elektrisitet, skyldes det hovedsakelig atomenergi. Med 58 reaktorer produserer Frankrike mer enn 70% av sitt strømbehov. Til lave priser og gjør det dermed mulig å forsyne flertallet av husholdningene i landet”Firma detaljer. Omvendt lider Tyskland og dets 31 % fornybar energi på høyere kostnader. For ikke å snakke om at Tyskland, i motsetning til Frankrike, eksporterer den grønne energien de produserer i større skala.

Men i tillegg til totalbeløpet er det også åpenbare forskjeller i innholdet på fakturaen. Dermed, hvis Frankrike har tittelen til landet med den laveste regningen, er det særlig fordi Høyeste merverdiavgift [en Belgique] og blant våre tyske naboer (19 % i Tyskland og 21 % i Belgia)». I Belgia representerer tilleggsavgifter (250,58 €) og moms (227,15 €) … 34,35 % av det totale beløpet. Så kraftkomponenten, som er 580,21 euro, representerer «bare» 41,69 %. Hvis merverdiavgiften er like høy som i Belgia, utgjør energikomponenten i Nederland (679,73 euro av totalt 1047,15) 64,91 % av regningen …

“Hvis dette landet er rangert som fjerde i rangeringen, så takket være regjeringen, som vurderte energiforsyning som et grunnleggende behov, gjennomført “energikuttet” (Refusjon), som faktisk tilsvarer skattekuttet. I 2021 utgjorde dette beløpet 558,56 euro per familie., fortsatt Wikipower lysbilder, hvorav Full analyse tilgjengelig på selskapets hjemmeside.