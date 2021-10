Apple fortsetter å drive havnen Lyn Sir Elphone. Men det stoppet ikke den sveitsiske studenten fra å oppdatere Apple Connect fra smarttelefonen.

Europakommisjonen vil at alle elektroniske enheter skal ha en USB-C-port, Tok Ken Billonall ledelsen. Denne studenten fra Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne er faktisk Apple klarte å bytte ut iPhone X ved å bytte ut sin egen Lightning -port.

Endringen skjedde i to trinn. Premieren fant sted i mai i fjor. Student ladet iPhone via USB-C, Takket være at enheten lades eksternt til enheten.