Studenten som jaget etter Elon Musk, angriper nå Putin og de russiske oligarkene

I slutten av januar fortalte vi deg historien om Jack Sweeney, den amerikanske studenten som fant en måte å følge bevegelsene til private jetfly med store formuer som Elon Musk, Bill Gates eller Jeff Bezos. På den tiden opprettet den unge mannen flere kontoer på Twitter som rapporterte hver tur til forretningsmenn, Noe som gjorde Elon Musk, grunnlegger av Tesla, opprørt. Nå har imidlertid den 19 år gamle studenten andre mål: Russlands president Vladimir Putin og dusinvis av russiske oligarker.

To dager etter at Russland invaderte Ukraina, kunngjorde studenten at han hadde lagt en TwitterPutinJet-konto på nettet, ment å spore bevegelsene til den russiske presidenten. «Ikke forvent at det er så nøyaktig,» advarte den unge mannen. «Det er dusinvis av viktige russiske fly, og ADS-B-dekningen er ikke særlig god.»

Dette hindret ham imidlertid ikke dagen etter å opprette en konto RUOligarchJets som på sin side følger bevegelsene til tolv store russiske formuer, nær makten.

Som en påminnelse var den unge mannen i stand til å holde styr på disse flyene ved å samle inn mange offentlige data, men også takket være hans gode kunnskap om luftfartssektoren. Hvis han ikke innhentet disse dataene ulovlig, reiser dette fortsatt etiske spørsmål.

Intervju av BloombergJack Sweeney forklarer at han bestemte seg for å opprette disse nye kontoene «etter flere forespørsler fra Internett-brukere». Hvis studenten hovedsakelig hadde forfulgt private fly til nå, beundret han privatflyene til russiske oligarker. «Flyene deres er helt sinnsyke. De er enorme sammenlignet med andre fly,» fortsetter han, og legger til at noen har fløyet på fly i kommersiell størrelse som Airbus A319 eller Boeing 737.

Husk imidlertid at Elon Musk nylig klarte å hindre programmets årvåkenhet ved å dukke opp flere ganger tusenvis av kilometer fra posisjonen angitt av studentens Twitter-konto. Til syvende og sist kan alle gjøre det samme. «Jeg kan følge flyet, ikke hvem som er inne,» sa den unge mannen den gang.