Det tok mer enn en tryllestav, men denne uken forvandlet en pakistansk universitetsstudent deres 150 år gamle campus til en Hawkward-hekseskole for Harry Potter-festivalen. Med sine romslige rom og høye buede korridorer er Government College University i Lahore, den største megalopolisen i Øst-Pakistan, hjemmet til den britiske forfatteren J.K. Det minner ofte elevene om verden som Rowling skapte.



Lahore Government College University © Belka Pictures

“Jeg kunne ikke tro at jeg var på Galtvort da jeg var i Lahore”, Det sier festivalstudenten Razia Alam til AFP. “Det er en morsom opplevelse.” Kledd rett fra Harry Potters fantasiverden, hilser elevene besøkende til deres «Great Hall»-utgave av Galtvort, med tryllestaver, buede fingerhekser og trollmannshatter. Å brygge mystiske stoffer.



“Den store salen” © Belka Images

Musikken til Harry Potter-filmene høres i bakgrunnen, med elever som prøver å trollforme, fotograferer den beryktede «sorting hot» og har på seg uniformer i Galtvort-stil. “De fleste av disse barna vokste opp rundt tiden da JK Rowlings verk dukket opp i romaner og senere i filmer.”, Dr. Askar Jaiti, rektor ved universitetet og en fan av historie.

Når studenter kommer til campus, “De ser på arkitektur, det minner dem om Galtvort”, han sa. “Jeg tror magien kom fra inspirasjonen den inspirerte blant våre andre studenter,” sa han. Han legger til.



Dr. Askar Jaiti, rektor ved universitetet i “Great Hall” © Belka Pictures

Festivalen vil inneholde en film med tittelen “The Last Discipline and the Resurrection of Voldemort”, designet og fremført av studenter, med en historie fylt med veldig realistiske spesialeffekter. “Vi trodde virkelig det ville være en sprø idé å transformere bygningen, beholde fjellene og skape de riktige karakterene for det,” sa han. Regissør Waleed Akram forklarte.

Siden utgivelsen av det første av syv bind i 1997, har The Adventures of the Harry Potter Sorcerer Apprentice fått anerkjennelse verden over, inkludert i Pakistan. En halv milliard eksemplarer er solgt over hele verden, og historien er bearbeidet med stor suksess på kino.





© Belka Images