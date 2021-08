Studenter søker om den britiske versjonen av Erasmus Overseas Study Program

Regjeringens overgang til Erasmus studentutvekslingsprogram over hele Europa ser ut til å være en god start – selv om eksperter advarer om at det endelige antallet unge mennesker som deltar vil være lavere enn de opprinnelige forventningene.

Mer enn 40 000 unge mennesker kunne “jobbe og studere i utlandet” senere i år, sa utdanningsdepartementet. Storbritannias tilbaketrekning fra Erasmus -prosjektet I fjor.

I følge DfE -estimater har 120 universiteter søkt om deltakelse i prosjektet på 110 millioner pund, sammen med skoler og høyskoler for høyere utdanning, for å finansiere jobb- og studieplasseringer. De 40 000 totalt sies å dekke 28 000 jobber for universitetsstudenter i 2021-22, mer enn de 18 300 arbeidsplassene som ble skapt under Erasmus-programmet i studieåret 2018-19.

Ved å sammenligne Erasmus og Tourings prosjekter sa Paul James Gardwell, professor i byrett ved University of London: “Alle muligheter for å studere i utlandet er velkomne, men vi må være klare om hvor mange studenter som faktisk vil dra til utlandet, noe som er langt mindre enn tallene som ble lagt ut på auksjon.

“Vi vet ikke om disse plasseringene er organisert og bekreftet. Viktigere er det hvor mye midler som vil bli tildelt hver deltaker.”

Det nye programmet har et bredere geografisk formål enn Erasmus, og DfE sier at unge mennesker i 150 land vil bli “finansiert for å begynne å jobbe og studere jobber”. Imidlertid har mange land som er oppført av DfE begrensede adgangsgrenser på grunn av regjeringsepidemien, som vil fortsette å påvirke deltakelsen neste år.

Utdanningssekretær Gavin Williamson sa at han var glad for at 48% av søkerne forventes å ha en tilbakestående bakgrunn, som en del av regjeringens målsetting av Erasmus-prosjektet eller dets etterfølger Erasmus + lavinntektsområder.

Under Touring -programmet er vanskeligstilte studenter kvalifisert for finansiering for å dekke tilleggskostnader som visum og pass.

“Muligheten til å jobbe og lære i et land langt hjemmefra er en opplevelse en gang i livet-det utvider sinnet, skjerper ferdigheter og forbedrer utfallet.

40 000 søknader overstiger DfEs egne estimater for Turings første år. Men en del av økningen sammenlignet med universitetsledere Erasmus er inkluderingen av nåværende utvekslinger utenfor Erasmus, Slik som språkprogrammer.

Shadow University minister Matt Western sa: “Retorikken til de konservative i Turing -programmet er i strid med virkeligheten.

Cartwell sa at det var for tidlig å si om Touring ville være et tilstrekkelig alternativ til Erasmus. “Selv om studenter kan reise til vertslandet under epidemier, kan det faktiske avreisetallet være mye lavere hvis personlig økonomi ikke dekker kostnadene forbundet med turen,” sa han.

“Overalt vil skolepenger – rabattert under Erasmus – ikke bli inkludert under Touring, og vil være veldig høye.